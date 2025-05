Mel Gibson collaborerà con Lionsgate per realizzare La Resurrezione di Cristo

Mel Gibson collaborerà con Lionsgate per portare nelle sale The Resurrection of Christ (che dovrebbe intitolarsi in italiano La Passione di Cristo: Resurrezione), il suo nuovo film dedicato alla storia di Gesù Cristo dopo il successo ottenuto nel 2004.

Il regista e Bucey Davey di Icon Productions hanno infatti stretto un accordo con lo studio per realizzare il progetto, annunciato ormai da tempo.

La produzione del film

Secondo le fonti di Deadline, la maggior parte del cast di La passione di Cristo, tra cui il protagonista Jim Caviezel, dovrebbe tornare sul set. Tra gli interpreti di La passione di Cristo: Resurrezione dovrebbe esserci anche Monica Bellucci nella parte di Maddalena.

Passion

Le riprese dovrebbero iniziare alla fine dell'estate e la speranza dei realizzatori è di replicare il successo ottenuto con il primo film sulla storia di Gesù che aveva incassato oltre 610 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 30 milioni.

La collaborazione con lo studio

Mel Gibson ha già collaborato con Lionsgate in occasione di La battaglia di Hacksaw Ridge e del thriller Flight Risk - Trappola ad alta quota, con star Mark Wahlberg. Lo studio si è inoltre già occupato della distribuzione dei film diretti dall'attore.

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate, ha dichiarato che per molte persone intorno al mondo, "La Resurrezione di Cristo è l'evento cinematografico più atteso in una generazione. Si tratta inoltre di un film in grado di ispirare e spettacolarmente epico che lascerà senza fiato gli spettatori in tutto il mondo. Mel è uno dei più grandi registi della nostra epoca e questo progetto è profondamente personale e perfetto per dimostrare le sue capacità come filmmaker. Il mio rapporto con Mel e Bruce risale a oltre 30 anni fa e sono elettrizzato nel collaborare ancora una volta con loro per questo evento".