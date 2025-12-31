Mel Gibson divorzia da Rosalind Ross: "Continueremo ad essere i migliori genitori possibili"

Il regista de La Passione di Cristo e la sceneggiatrice hanno annunciato insieme la decisione di procedere con la separazione legale.

Attraverso una comunicazione congiunta pubblicata da People, il premio Oscar Mel Gibson e la sceneggiatrice Rosalind Ross, hanno annunciato di essersi separati lo scorso anno e ora hanno deciso di divorziare ufficialmente.

Gibson e Ross si sono conosciuti nel 2014 e hanno iniziato a frequentarsi. Dalla loro unione matrimoniale è nato un figlio, Lars, oggi 8 anni. L'ex coppia, dopo aver deciso di non comunicare alla stampa la separazione ha annunciato di aver avviato l'iter per il divorzio.

La separazione di Mel Gibson e Rosalind Ross

"Anche se è triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, siamo benedetti da un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili" hanno spiegato gli ex coniugi.

Mel Gibson, 69 anni, e Rosalind Ross, 35 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel 2014 e hanno accolto il loro bambino tre anni dopo. A gennaio 2025, la coppia aveva perso la propria casa di Malibu a causa degli incendi devastanti che hanno colpito l'area intorno a Los Angeles.

Primo piano di Mel Gibson in Signs

"Quando sono tornato a casa, di sicuro la casa non c'era più. Sono tornato a casa e mi sono detto: 'Beh, almeno non ho più quei fastidiosi problemi di idraulica'. Non ho mai visto un posto bruciato in modo così perfetto, lo si potrebbe mettere in un'urna" dichiarò Gibson.

Gli amori di Mel Gibson

Prima del matrimonio con Rosalind Ross, Mel Gibson è stato sposato dal 1980 al luglio 2006 con Robyn Moore, e dall'unione nacquero sette figli. In seguito, Gibson e Moore divorziarono ufficialmente soltanto nel 2011.

Dal 2007 al 2010, Mel Gibson ha avuto una relazione con la pianista Oksana Grigorieva, dalla quale è nata la figlia Lucia, oggi 16 anni. Dopo aver trascorso parecchi anni davanti alla macchina da presa, Mel Gibson da diversi decenni è passato alla regia; in seguito al successo de La Passione di Cristo uscito nel 2004, Gibson è attualmente impegnato sul set del sequel The Resurrection of Christ.