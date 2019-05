Mektoub, My Love: Intermezzo debutta con lo 0% di recensioni positive su Rotten Tomatoes

Mektoub, My Love: Intermezzo, il film di Abdellatif Kechiche presentato al Festival di Cannes 2019 tra molte critiche e polemiche ha ottenuto su Rotten Tomatoes un'accoglienza negativa tale da far registrare una percentuale pari a 0% di recensioni positive.

Il risultato negativo è stato stabilito dopo le prime otto valutazioni dei critici rilevate dal sito, tra cui quelle di testate come The Guardian, The Hollywood Reporter e Variety.

Il film di Abdellatif Kechiche, che nel 2013 aveva conquistato la Palma d'oro con il film La vita di Adele, ha indignato molti degli spettatori presenti alle prime proiezioni a causa delle continue inquadrature che si concentravano sul fondoschiena delle protagoniste femminili e di una scena di sesso orale, della durata di quasi 15 minuti.

Mektoub, My Love: Intermezzo - di cui potete leggere la nostra recensione - è il sequel di Mektoub, My Love: Canto Uno, che ha debuttato nel 2017 alla Mostra del Cinema di Venezia, e dovrebbe essere il secondo tassello di una trilogia ideata dal regista.

Kechiche, durante la conferenza stampa che si è svolta a Cannes, ha dichiarato di aver cercato di realizzare qualcosa di diverso con il film ed era fin dall'inizio consapevole che non tutti sarebbero stati "aperti a quella nuova esperienza", aggiungendo poi: "Non tutti condividono il modo in cui rivolgo lo sguardo agli altri. Non tutti amano gli stessi film quindi non mi preoccupo. Se ciò che vedo è ciò che voglio vedere e quello non attira tutti lo considero qualcosa di positivo, sarebbe un disastro se tutti considerassero un film esattamente nello stesso modo". Il regista ha inoltre ribadito che voleva girare un film sulla "magia del corpo. Si tratta dell'aspetto metaforico del corpo che ho rappresentato".

