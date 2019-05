Cannes 2019: il film di Kechiche imbarazza la protagonista, che lascia la proiezione

Abdellatif Kechiche arriva a Cannes 2019 con il suo nuovo film, ed è subito scandalo, al punto tale che persino l'attrice protagonista della pellicola ha lasciato la proiezione e non si è presentata alla conferenza stampa per il film.

Mektoub, My Love: Intermezzo, una scena del film

Cannes 2019 volge al termine, e dopo tanti giorni di pioggia si alzano le temperature ma stavolta il tempo matto e il riscaldamento globale non c'entrano: tutta colpa di Abdellatif Kechiche che con il suo nuovo film Mektoub, My Love: Intermezzo, presentato al festival francese, ha sollevato di nuovo delle controversie. Si è detto che molti spettatori del film di Kechiche hanno abbandonato la sala sia a causa della durata della pellicola, sia a causa di una scena di sesso esplicita molto chiacchierata e che vede protagonista la bella attrice Ophelie Bau. Una scena talmente forte che persino l'attrice ha lasciato la sala prima della fine del film e non si è presentata alla successiva conferenza stampa, pur avendo partecipato alla Montee des Marches per la premiere ufficiale del film. Nello specifico, la scena in questione - della durata di quindici minuti, e di cui abbiamo anche parlato nella nostra recensione di Mektoub, My Love: Intermezzo - è quella di un cunnilingus consumato durante una serata in discoteca. Quindici minuti non sono pochi, e trattandosi di una scena di sesso evidentemente non simulata, molti spettatori sono rimasti spiazzati e infastiditi.

Va detto che il montaggio di Mektoub, My Love: Intermezzo è stato ultimato di recente e gli attori non avevano ancora avuto modo di vedere la versione finale del film, che è stata proiettata a Cannes 2019. Riguardo all'assenza di Ophelie Bau alla conferenza stampa, Kechiche ha preferito non rispondere alla domanda, mentre l'ufficio stampa del film si è limitato a dire che l'attrice aveva altri impegni di lavoro ed è dovuta tornare sul set.

Nel precedente capitolo dell'opera di Kechice, Mektoub, My love: Canto Uno - che era stato presentato a Venezia due anni fa - sarà ricordato tra i film con le scene hot più belle del 2018, anche per la sensualità e la bellezza dei suoi intepreti.