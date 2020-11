Meghan Markle sul suo aborto e le lacrime di Harry: "Un dolore insopportabile"

Meghan Markle ha raccontato del suo aborto spontaneo in un articolo sul New York Times: 'Ho sentito un crampo e sono caduta a terra con Archie tra le braccia'

Meghan Markle ha raccontato il dramma del suo aborto spontaneo in un articolo sul New York Times: la duchessa di Sussex ha perso il suo secondo figlio la scorsa estate, mentre cambiava il pannolino al primogenito Archie e ha descritto la sua reazione e quella del marito, il Principe Harry.

Meghan Markle, moglie del principe Harry, ha scritto un editoriale sul New York Times dal titolo The Losses We Share, attraverso il quale ha raccontato la sua dolorosa esperienza. La duchessa di Sussex ha voluto condividere la sua storia sperando che la sua esperienza possa essere d'aiuto ad altre donne che hanno vissuto il suo stesso dramma perché "Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano in pochi".

La duchessa di Sussex racconta come è iniziato il suo dramma: "Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno.. Prepara la colazione. Dai da mangiare ai cani. Prendi le vitamine. Trova quel calzino mancante. Raccogli il pastello che è rotolato sotto il tavolo. Raccogli i capelli in una coda di cavallo prima di prendere tuo figlio dalla sua culla" - poi sono iniziati i dolori al ventre - Dopo aver cambiato il pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi, la melodia allegra, in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene".

La duchessa ricorda il momento in cui ha capito che stava perdendo qualcosa e il dolore del marito: " Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo. Ore dopo, giacevo in un letto d'ospedale, tenendo la mano di mio marito. Sentivo l'umidità del suo palmo e gli ho baciato le nocche, bagnate da entrambe le nostre lacrime. Mentre fissavo le fredde pareti bianche, i miei occhi erano vitrei. Ho provato a immaginare come saremmo guariti".

Meghan Markle confessa che lei e il principe Harry hanno scoperto che molte coppie condividono il loro dolore "Eppure, nonostante l'impressionante comunanza di questo dolore, la conversazione rimane un tabù, piena di vergogna e perpetua un ciclo di lutto solitario".