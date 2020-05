Meghan Markle stasera su Rai Premium con il film Il manuale degli appuntamenti

Meghan Markle arriva stasera su Rai Premium, alle 21:20, con Il manuale degli appuntamenti, commedia romantica del 2016 che è anche l'ultimo film girato dall'(ex?) attrice americana prima del fidanzamento ufficiale, poi matrimonio, con il principe Harry.

L'amore ci aspetta dietro ogni angolo, basta un incontro per accendere l'emozione. Lo sa bene Meghan Markle ed è quanto spera dalla vita Cassandra, il personaggio da lei interpretato in questo TV movie. Cassandra è alla continua ricerca di un fidanzato convinta di scegliere sempre gli uomini sbagliati. Decisa a farsi aiutare si rivolge ad un'esperta di relazioni d'amore, la dottoressa Susie interpretata da Teryl Rothery. La dottoressa ha scritto un libro dedicato proprio alla ricerca dell'uomo perfetto dal titolo Dater's Handbook, una sorta di manuale per appuntamenti. Cassandra inizia a leggere avidamente il libro nella speranza che i consigli dell'esperta possano aiutarla finalmente a trovare l'uomo giusto. Si troverà a dover scegliere tra Robert, un amante del divertimento, e George, un uomo che sembra più affidabile.

Diretto da James Head, Il manuale degli appuntamenti è il film che di fatto, almeno per il momento, ha chiuso la carriera di attrice (ma non di doppiatrice, vedere il documentario Elephant su Disney+ per credere) di Meghan Markle, prima star di Suits nei panni, eleganti ed attillati, di Rachel Zane, poi tumultuosa Duchessa di Sussex nella realtà.