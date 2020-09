Meghan Markle e il Principe Harry firmano un accordo con Netflix: è ufficiale

L'accordo tra Netflix e Meghan Markle e il Principe Harry adesso è ufficiale: lo ha svelato il magazine Variety anticipando che la coppia reale, che si è trasferita in California all'inizio di quest'anno, realizzerà documentari, film, programmi televisivi e serie tv per bambini.

Suits: un'immagine promozionale di Meghan Markle della quarta stagione

Dell'accordo, ufficializzato nelle ultime ore, dopo che se n'era già parlato nei mesi scorsi, Harry e Meghan hanno spiegato in un comunicato che le loro vite gli hanno permesso di "comprendere il potere dello spirito umano: coraggio, resilenza e il bisogno di connessione" e si propongono di creare contenuti che vogliono informare le persone ma anche dare speranza. "Siamo diventati genitori da poco, creare programmi per bambini che siano d'ispirazione è importante per noi così come raccontare storie attraverso un punto di vista veritiero. Siamo lieti di lavorare con Ted Sarandos e il team di Netflix che ci aiuteranno a condividere contenuti che abbiano un impatto tale mettere le cose in moto."

Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha aggiunto: "Harry e Meghan hanno ispirato milioni di persone nel mondo con la loro autenticità, ottimismo e carisma. Siamo fieri che abbiano scelto Netflix come loro laboratorio creativo e siamo entusiasti di raccontare insieme a loro delle storie che possano contribuire aiutare il pubblico, ovunque"

Meghan Markle e il Principe Harry sono gli ultimi "acquisti" di Netflix tra le personalità che contano: negli ultimi anni, al loro team creativo si sono aggiunti gli Obama, l'autrice di Grey's Anatomy Shonda Rhimes e l'autore di Glee, Ryan Murphy. Meghan, che in precedenza ha recitato nella serie tv Suits, è tornata ad Hollywood per prestare la sua voce al documentario Disney+ Elephants, un film realizzato per aiutare Elephants Without Borders, un'organizzazione ecologista che si occupa della tutela dell'ambiente in Botswana.