Harry e Meghan coinvolti in un incidente automobilistico per fuggire dai paparazzi. Un tragico déjà vu?

Harry e Meghan sono rimasti coinvolti in un incidente automobilistico che poteva assumere risvolti più inquietanti. L'inseguimento dei paparazzi, descritto come catastrofico dal portavoce di duca di Sussex, è durato circa due ore. È impossibile non fare un parallelo con l'incidente mortale che ha causato la tragica morte della principessa Diana a Parigi.

Harry e Meghan Markle erano appena stati protagonisti del red carpet dello Ziegfeld Theatre di Manhattan, dove avevano partecipato a un evento in cui la duchessa di Sussex era stata premiata come 'Woman of Visione'.

Il portale TMZ, nel riportare la notizia, ricostruisce la dinamica dell'inseguimento e degli incidenti che hanno coinvolto diverse persone. "Dopo aver lasciato il Teatro Ziegfeld a Manhattan, intorno alle 22, una decina di fotografi avrebbe iniziato a inseguire Harry, Meghan e Doria Ragland, madre di lei. Il trio avrebbe abbandonato l'SUV su cui viaggiavano per salire su un taxi di New York e sfuggire ai paparazzi. Durante l'inseguimento, un cameraman avrebbe urtato un'auto, mentre un altro avrebbe quasi investito un agente di polizia di New York".

Il portavoce di Harry e Meghan, in una nota alla Reuters, ha scritto: "La scorsa notte, il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland, sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi. Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York".

L'episodio evoca il triste evento legato alla morte della principessa Diana e del suo compagno, Al-Fayed. La madre di Harry perse la vita in un tragico incidente automobilistico il 31 agosto 1997 a Parigi, in Francia. Il sinistro avvenne nel tunnel del Pont de l'Alma mentre l'auto su cui si trovava Diana era inseguita dai paparazzi. L'autista perse il controllo del veicolo, che si schiantò contro il tredicesimo pilone.

Nel violento impatto, Al-Fayed e l'autista persero la vita all'istante. Diana, invece, era ancora viva all'arrivo dei soccorsi e venne prontamente caricata su un'ambulanza e trasportata in ospedale, ma purtroppo morì poche ore dopo.

Nella docuserie The Me You Can't See, parlando con Oprah Winfrey, Harry aveva detto: "La storia tende a ripetersi. Mia madre è stata inseguita fino a a quando non è morta mentre aveva una relazione con qualcuno che non era bianco e ora guarda cosa è successo. Se vuoi parlare della storia che si ripete, non si fermeranno finché Meghan non morirà". Le frasi del duca di Sussex si riferivano al razzismo di Buckingham Palace nei confronti della moglie.