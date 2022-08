Meghan Markle non sopporta la vicina, Katy Perry: ecco il motivo

Sembra che Meghan Markle abbia messo nella sua lista nera Katy Perry dal 2018, nonostante le due siano vicine di casa. Alla base dell'antipatia ci sarebbe un commento della Perry sull'abito da sposa indossato dall'ex attrice. Le indiscrezioni sono state raccontate da una fonte vicina alla coppia reale al Daily Star.

I dissapori tra la Duchessa di Sussex e Katy Perry non sono di natura condominiale, Harry e la moglie vivono in una villa appartenuta a Mel Gibson, nel quartiere di Montecito, il più esclusivo di Santa Barbara. Sembra che Meghan Markle si sia legata al dito un'intervista rilasciata nel 2018 da Katy Perry ad Entertainment Tonight, la cantante di I Kissed a Girl in quel frangente osò dire, commentando l'abito da sposa di Meghan Markle, che aveva preferito quello indossato da Kate Middleton. "Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità" affermò all'epoca Katy aggiungendo: "Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello".

Sono passati cinque anni ma la Duchessa di Sussex non ha ancora dimenticato quell'intervista, sebbene i rapporti tra il marito Harry e Orlando Bloom, compagno di Kate, siano buoni "Orlando è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan. Sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa", ha detto la fonte al magazine.

Completamente diversi i rapporti tra Meghan Markle e Katy Perry "Tra le due c'è tensione", ha raccontato il Daily Star rivelando che la fonte di questa antipatia risale proprio a quell'intervista: "Nonostante il commento non volesse essere offensivo, la Markle, che in quel periodo era molto stressata, è stata ferita da quelle parole. Le due non hanno grandi rapporti".

Meghan Markle e il principe Harry a settembre torneranno a Londra ma non vedranno il principe William e Kate Middleton. La coppia arriverà in Europa "Per eventi legati a enti di beneficenza che stanno loro a cuore". Sembra che il Duca e la Duchessa di Sussex saranno in Inghilterra ma non si incroceranno con nessun membro della famiglia reale.