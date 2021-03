Meghan Markle shock nell'intervista con Oprah Winfrey: i pensieri suicidi e il razzismo verso Archie (VIDEO)

Meghan Markle ha fatto alcune drammatiche confessioni nell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey per CBS, che sarà trasmessa in Italia domani, 9 marzo, su TV8.

Meghan Markle ha pensato anche al suicidio nel periodo passato accanto alla famiglia reale inglese: è quanto ha confessato nell'intervista con Oprah Winfrey, andata in onda il 7 marzo sulla CBS negli USA. Un vero e proprio tornado per Buckingham Palace, che potrebbe davvero tremare fino alle fondamenta, anche più di quanto fece, sostengono gli esperti di questioni reali, in occasione del divorzio di Carlo e Diana.

In Italia l'intervista integrale sarà trasmessa martedì 9 marzo 2021 su TV8 alle 21:30, ma intanto l'eco delle dichiarazioni shock dell'ex attrice ha superato in un lampo l'oceano, facendo scalpore anche a casa nostra.

Soprattutto perché gli episodi sgradevoli non hanno riguardato solo l'ormai ex coppia reale, ma anche il piccolo Archie, nato a maggio 2019 ma già vittima di razzismo prima ancora di nascere, a detta di mamma Meghan. "I reali temevano il colore della pelle di Archie" ha dichiarato la Markle. "Nei mesi in cui ero incinta di Archie ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita alcuna sicurezza. A Harry hanno detto: 'Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle'".

Parole gravissime, tanto da aver spinto Buckingham Palace ad avviare, almeno formalmente, un'indagine su possibili episodi di discriminazione interni alla corte.

Non c'è nessun accertamento a posteriori però che possa cancellare quelle parole pronunciate nel momento più drammatico dell'intera intervista: "Non volevo più vivere [...] Il pensiero del suicidio era ormai concreto, non potevo essere lasciata da sola. Ci vuole tanto coraggio per ammettere di avere bisogno di aiuto".

Quando Oprah Winfrey ha incalzato, chiedendo il motivo di un silenzio tanto lungo, Meghan Markle è stata lapidaria: "Non so come possano aspettarsi ancora silenzio dopo tutte le falsità che stanno dicendo sul nostro conto".