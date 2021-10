Meghan Markle copia Angelina Jolie, Lady Diana e altre star? Il video confronto

Secondo un post di Twitter, diffuso della biografa reale Angela Levin, Meghan Markle è solita copiare i look di star del calibro di Angelina Jolie, Lady Diana e Amal Clooney.

Questo martedì la biografa Angela Levin ha ritwittato due video, inizialmente postati da un account Twitter noto per le sue critiche alla duchessa di Sussex, Meghan Markle, in cui è possibile visionare tutte le star del mondo dello spettacolo che la moglie di Henry, duca di Sussex, avrebbe emulato nel corso degli anni.

I tweet pubblicati da Angela contengono due video in cui si possono osservare diversi look dell'ex attrice statunitense, messi di fianco a quelli della principessa Diana, di Angelina Jolie, Amal Clooney e molte altre celebrità di fama mondiale.

L'utente di Twitter, HarrysGreySuit/Mrs.Grey, ha anche aggiunto una didascalia in cui ha spiegato: "Ho scelto delle foto a caso... ma bastano per far vedere quanto sia evidente questa sua abitudine. tutte le donne prendono ispirazione da altre donne quando cercano di creare un outfit, ma lei lo fa sempre! Ha perfino copiato i manierismi di alcune di queste donne."

Anche Angela Levin, la nota biografa della famiglia reale, è conosciuta per essere una fervente oppositrice del Duca e della Duchessa del Sussex, i quali si sono stabiliti in California dopo essersi dimessi dai loro doveri reali, rinunciando ad essere "membri senior" della famiglia.