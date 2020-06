Megan Fox risponde alle critiche contro Michel Bay: "Non sono mai stata aggredita né molestata"

Megan Fox è intervenuta personalmente commentando le polemiche sollevate da una vecchia intervista al Jimmy Kimmel Live in cui l'attrice descriveva la prima esperienza sul set con Michael Bay, quando aveva solo 15 anni, e smentisce di essere mai stata aggredita né molestata, nonostante il rapporto burrascoso col regista.

Un primo piano di Megan Fox, protagonista femminile del film How to Lose Friends and Alienate People

L'intervista del Jimmy Kimmel Live a Megan Fox del 2009, riemersa sui social pochi giorni fa, aveva scatenato lo sdegno dell'opinione pubblica che aveva condannato la sessualizzazione dell'attrice da parte del regista Michael Bay e dello stesso Jimmy Kimmel, che aveva fatto commenti poco gradevoli riguardo al funzionamento della mente maschile lasciando la Fox perplessa.

Megan Fox aveva ricordato quando, a soli 15 anni, è finita sul set di Bad Boys 2 come comparsa ed era finita a ballare sotto una cascata in bikini e tacchi a spillo. Le critiche contro Michael Bay si sono sprecate tanto che la stessa attrice ha sentito il bisogno di intervenire sui social media a difesa del regista specificando: "Per quanto riguarda la mia personale esperienza con Michael Bay, e anche con Steven Spielberg, non sono mai stata aggredita né molestata" per poi aggiungere "apprezzo molto il supporto da parte del pubblico, ma sento di dover fare chiarezza".

I commenti di Megan Fox che discolpano Michael Bay allentano la tensione. Certo è che in passato l'attrice non era stata tenera col cineasta. Nel 2009 un report dell'Observer aveva svelato che Bay aveva chiesto a Megan Fox di lavare la sua macchina durante l'audizione per Transformers. L'attrice, che all'epoca aveva 19 o 20 anni, ricorda di essersi trovata "quasi nuda", aggiungendo però: "Non ero più minorenne all'epoca e non avevo dovuto lavare o lavorare a una macchina in un modo estraneo alla sceneggiatura."

Transformers 3: Megan Fox vs Michael Bay, ma fu Spielberg a licenziarla

Dopo i primi due Transformers, Megan Fox è stata allontanata dal franchise per aver criticato apertamente Michael Bay dichiarando che lavorare con lui era un incubo e paragonandolo a Hitler. Il regista ha dato la colpa del suo licenziamento a Spielberg, produttore del franchise. Nel 2014 i due sono tornati a lavorare insieme nel remake di Tartarughe Ninja.

Nel suo messaggio sui social, Megan Fox ha aggiunto: "Queste istanze specifiche sono state insignificanti in un lungo e arduo viaggio in cui ho fatto alcune dolorose esperienze in un'industria gravemente misogina. Ci sono molti nomi che meritano di diventare virali per cancellare la nostra cultura, ma sono saldamente conservati nei recessi della mia anima."