Megan Fox: Brian Austin Green racconta come ha scoperto il tradimento della sua ex moglie

Brian Austin Green ha scoperto che la moglie Megan Fox stava frequentando il rapper Machine Gun Kelly e ora che i due attori si sono separati, la star di Beverly Hills, 90210 ha raccontato come ha scoperto il tradimento durante un'intervista a Hollywood Raw Podcast.

Brian Austin Green e Megan Fox si erano sposati nel 2010 e dal matrimonio sono nati tre figli, Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green e Journey River Green. Le due star si sono divise recentemente, Megan si è innamorata del rapper Machine Gun Kelly, con cui aveva girato l'ultimo video del cantante Bloody Valentine. Raccontando come aveva scoperto della relazione della moglie Brian ha detto: "L'ho scoperto da solo, e questo è tutto ciò che vi dirò. Non è vero che l'ho scoperto sui social, o leggendo qualche rivista". L'attore ha detto che Megan è sempre stata sincera con lui, all'inizio Brian ha pensato che avevano bisogno di un periodo di pausa poi hanno deciso che la scelta migliore era divorziare.

"Auguro a Megan tutto il meglio. Voglio che sia felice, per lei e per i nostri bambini. Nessuno vuole stare accanto a qualcuno che non è felice", ha detto l'attore che recentemente abbiamo rivisto nel reboot BH90210. "È una situazione terribile, tutto è accaduto in un momento sfortunato, era impossibile prevedere la quarantena, il virus e tutto il resto. Il ciclo di notizie che si è sviluppato è un po' più grande rispetto a quello che ci eravamo preparati ad affrontare", ha detto Brian nel corso dell'intervista.

Megan e Brian in questo momento hanno a cuore la serenità dei figli: "Penso che le cose stiamo andando abbastanza bene. Non ci sono regole scritte, non c'è un modo giusto e un modo sbagliato per farlo. Stiamo imparando strada facendo. La cosa importante per noi è continuare a comunicare il più possibile. Sappiamo che la situazione che stiamo vivendo influenzerà i bambini: ma tocca a noi, e ai genitori in generale, gestire l'impatto sulle loro vite. Dipende da noi, se l'esperienza sarà negativa per loro o se andrà bene, se riusciranno a sentirsi ugualmente amati e al sicuro. Le cose tra me e Megan sono diverse, non peggiori, solo diverse".

I commenti di Brian Austin Green arrivano dopo che Megan Fox e Kell hanno reso pubblica la loro relazione su Instagram. Il rapper ha pubblicato una sua foto in bianco e nero con Megan con la didascalia: "ho aspettato l'eternità per ritrovarti". La coppia si è conosciuta sul set del film Midnight in the Switchgrass ma sembra che solo dopo la partecipazione dell'attrice al video musicale Bloody Valentine abbiano iniziato a frequentarsi. Megan ha parlato di amore a prima vista, "siamo la metà di una stessa anima", ha confidato ad alcuni amici.

]