Megan Fox ammanettata al cadavere del marito nell'horror Till Death

Dopo Jennifer's Body, Megan Fox torna all'horror in Till Death che verrà girato in primavera. Lo script del film era stato inserito nella Blood List.

Megan Fox tornerà come protagonista in un horror intitolato Till Death, in cui si troverà ad essere ammanettata al cadavere di suo marito. La trama, che apparentemente sembra ricalcare un po' il Gioco di Gerald di Stephen King, è tratta da una sceneggiatura di Jason Carvey che è stata inserita nella Blood List, un elenco di script che, sulla falsariga della Black List, contiene però gli horror e i thriller più promettenti.

Secondo quanto riportato da Screen Daily, Megan Fox interpreterà Emma, una donna che si trova invischiata in un orribile vendetta, legata al corpo del marito defunto e in balia di due assassini che stanno per ritornare per 'finire il lavoro'. Le riprese inizieranno a marzo in Bulgaria, ma ancora non è stato reso noto né il nome del regista, né quello del cast completo, mentre la produzione è affidata a David Leslie Johnson-McGoldrick che ora si sta occupando dei sequel di The Conjuring.

Megan Fox: essere licenziata da Transformers è stato il punto più basso della mia carriera

Per la Fox si tratta del rientro da protagonista dopo anni di parti secondarie e non sempre fortunate. L'ultimo ruolo di protagonista risale infatti al 2009 con Jennifer's Body, una commedia nera diretta da Karyn Kusama e scritta da Diablo Cody che non ebbe grande risalto all'uscita, ma che poi grazie anche al passaparola è assurta a cult. Si spera che Till Death possa avere una sorte migliore; il fatto che la storia sia stata opzionata dalla Blood List fa ben sperare.