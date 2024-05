Megalopolis, il punteggio su Rotten Tomatoes è disastroso: fine corsa per Francis Ford Coppola?

Come già riportato, Megalopolis di Francis Ford Coppola è stato accolto in maniera piuttosto negativa dopo la proiezione al Festival di Cannes, ma questo non gli ha impedito di ricevere oltre sette minuti di applausi.

Dopo una partenza inizialmente disastrosa del film su Rotten Tomatoes, a un certo punto era crollato al 28% di recensioni positive, il giudizio critico si è assestato sul 50%, rendendo esplicita la spaccatura della critica nei confronti del film.

Megalopolis è un film che era già stato definito "indefinibile" dalla sua star Adam Driver e "un meraviglioso incubo" da Aubrey Plaza, mentre coloro che hanno assistito in prima persona ai 138 minuti del film sono ricorsi ad altre parole per descriverlo.

Megalopolis: una foto del film

C'è chi l'ha definito "un pasticcio insopportabile" o "il lavoro folle di un pazzo ambizioso". Ciò implica immediatamente che il film sarà o un enorme successo quando arriverà nelle sale, o un enorme flop al botteghino che potrebbe essere rivalutata e considerata un'opera cinematografica straordinaria negli anni a venire.

Il film, come detto, ha ricevuto una standing ovation di 7 minuti dopo al termine della proiezione di Cannes, sottolineata però da alcuni fischi da parte del pubblico. A seguito di ciò, sono uscite le prime recensioni su Rotten Tomatoes dalla sua prima, che hanno portato a un punteggio attuale del 50%.

Francis Ford Coppola ha tentato di baciare le comparse sul set di Megalopolis? Il MeToo Cannes al via

Quello di Coppola è chiaramente un film da amare o da odiare, e poco fa pensare che il film andrà diversamente quando le recensioni del pubblico seguiranno l'uscita del film nelle sale. Alcuni lo hanno definito "noioso", mentre altri lo hanno proclamato "tutt'altro che noioso". Giudizi così polarizzati lasciano comunque intendere che ci sarà molto da discutere nei mesi a venire, quando Megalopolis arriverà nelle sale. Se si rivelerà la fine della carriera di Coppola, solo il tempo potrà dirlo.