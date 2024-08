Megalopolis: il nuovo trailer si apre con le recensioni negative della critica

Francis Ford Coppola ci offre un nuovo sguardo a Megalopolis con il secondo trailer del suo nuovo film epico, che debutterà nelle sale americane grazie a Lionsgate il 27 settembre.

Nel nuovo filmato, che si apre con la frase "Il vero genio è spesso incompreso", Coppola mette in risalto i critici che nel corso degli anni hanno stroncato i suoi film più leggendari, da Il Padrino del 1972 ad Apocalypse Now, ripercorrendo alcuni estratti delle recensioni negative di famosi critici cinematografici.

"Un regista ha sempre anticipato i tempi", afferma la voce narrante. Il nuovo trailer posiziona l'ultima epopea di Coppola, presentata in anteprima al Festival di Cannes con recensioni contrastanti, come un film che conquisterà il pubblico e invecchierà bene, dimostrando che i critici si sbagliano. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Megalopolis.

Interpretato da Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight e Jason Schwartzman, l'ultimo film di Coppola segue il crollo di un futuro impero americano facendo riferimento alla caduta di Roma. Il film rappresenta il culmine di un progetto decennale del regista, che ha iniziato a lavorare alla sua sceneggiatura negli anni Ottanta. Coppola ha investito 120 milioni di dollari di tasca propria per finanziare il film.

Alla domanda sullo stato dell'industria cinematografica - alla luce dell'autofinanziamento di Megalopolis - Coppola ha dichiarato: "Temo che l'industria cinematografica sia diventata più una questione di persone assunte per far fronte ai loro debiti, perché gli studios sono molto, molto indebitati. E il lavoro non è tanto quello di fare buoni film, quanto quello di assicurarsi che paghino per i loro debiti. Ovviamente, le nuove aziende come Amazon, Apple e Microsoft hanno un sacco di soldi, quindi potrebbe accadere che gli studios che abbiamo conosciuto per così tanto tempo, alcuni dei quali meravigliosi, non saranno più qui in futuro".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la pellicola nelle sale italiane, ma dovrebbe comunque uscire con Lionsgate.