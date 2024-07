Megalopolis, comparsa denuncia: "Il video di Variety è falso, Coppola un gentiluomo"

Variety, venerdì scorso, ha pubblicato quello che ha definito un video esclusivo di Francis Ford Coppola che baciava le comparse di Megalopolis, insieme a membri della troupe che hanno descritto quello secondo loro era un comportamento poco professionale sul set.

La storia non ha avuto molto seguito, anche se ha addolorato il regista: la notizia è stata diffusa e lui l'ha scoperta mentre stava raggiungendo i figli e i parenti in arrivo, riuniti per una commemorazione familiare di Eleanor Coppola, regista dell'iconico documentario Heart of Darkness, con cui Coppola è stato sposato per più di 60 anni.

Ora, la comparsa di quel video rivelatore, Rayna Menz, ha smentito completamente che Coppola si sia comportato male durante quelle scene. In un post su Instagram ha scritto di essere rimasta disgustata dall'insinuazione che Coppola si fosse comportato in modo tutt'altro che professionale.

Megalopolis: Francis Ford Coppola, Nathalie Emmanuel e Chloe Fineman in una foto dal set del film

"Non ha fatto nulla per far sentire a disagio me o chiunque altro sul set", ha dichiarato Menz a Deadline. "Mi sono sentita disgustata, sono stata colta alla sprovvista perché era un set chiuso. Che qualcuno abbia avuto un video è semplicemente ridicolo e non professionale. È disgustoso perché ha sempre parlato solo di quanto fosse meravigliosa sua moglie. Sua moglie era sul set con noi, quasi tutti i giorni. È disgustoso vedere quel video e il modo in cui stavano cercando di veicolare quel messaggio. Semplicemente disgustoso".

L'insinuazione, che secondo gli addetti ai lavori confermava un'accusa pubblicata durante il Festival di Cannes da una testata britannica, non era affatto vera. Intanto vi rimandiamo alla recensione di Megalopolis.

"Era tutto falso", ha continuato la Menz. "In realtà, sono stata io a chiedergli di ballare. Gli ho chiesto di ballare, davanti a tutti gli altri. Ecco perché è così divertente che sia uscita questa storia. Lui ha anche detto qualcosa del tipo: 'badate che è successo più di un anno fa', quindi non è una citazione vera e propria, ma ha aggiunto qualcosa del tipo: 'Sono un gentiluomo e non direi mai di no a una signora'. E poi abbiamo ballato il valzer, con musica da discoteca".

"È stato sempre professionale, un gentiluomo, era come un simpatico nonno italiano che correva sul set", ha raccontato l'attrice. "È stato molto divertente. È una persona gentile e generosa".