Megalopolis, Francis Ford Coppola contrario all’uscita in home video: “Dovete vederlo al cinema”

Il regista non ha intenzione di distribuire la pellicola in DVD e Blu-Ray perché non vuole che la gente "possieda" il suo film ed è più interessato alla sua fruizione in sala

In un'intervista concessa a Deadline, Francis Ford Coppola ha parlato della sua decisione di portare Megalopolis in tournée piuttosto che renderlo disponibile in DVD o in qualsiasi altra forma di home video.

"Non ho reso il film disponibile in nessun luogo dove le persone potessero acquistarlo o avere un DVD o altro, perché volevo mantenere viva la speranza di un'esperienza cinematografica", ha detto Coppola. "Per questo motivo, molte persone mi hanno chiesto: 'Come mai non è possibile acquistarlo nei modi normali?'".

"Ho risposto, beh, perché prima lo presenterò pubblicamente per stimolare l'interesse", ha continuato Coppola. "Alla fine parlerò del film, o meglio illustrerò alcuni dei temi che il film potrebbe affrontare, se voleste discuterne in questo modo. E da qui è nata l'idea di un tour. Inoltre, è stato proiettato in un cinema nel formato previsto. E i biglietti vanno a finanziare il fondo per mantenerlo in vita". Megalopolis è disponibile in home video nei vari formati in Italia, ma non negli Stati Uniti.

Megalopolis, cosa racconta la controversa opera di Coppola

Megalopolis: Adam Driver in una foto

Scritto e diretto da Coppola e finanziato in gran parte con 120 milioni di dollari provenienti dal patrimonio personale del regista, Megalopolis è un'epopea tentacolare nata dal desiderio di Coppola di raccontare la congiura di Catilina nella New York moderna, mettendo a confronto la caduta dell'Impero Romano e un possibile futuro per gli Stati Uniti d'America.

Il film è ambientato in una versione alternativa degli Stati Uniti, dove, a New Rome, le famiglie patrizie governano su tutti gli altri, godendo dei piaceri e delle raffinatezze apparentemente proibiti che denunciano in pubblico.

Megalopolis vanta un cast incredibilmente ricco di star, guidato da Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, D. B. Sweeny, Romy Mars e Dustin Hoffman. Nonostante tutto ciò, Megalopolis è stato un fallimento sia dal punto di vista della critica che da quello finanziario, incassando meno di 15 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di quasi 140 milioni di dollari.

Il prossimo progetto di Francis Ford Coppola

Megalopolis: Francis Ford Coppola sul set del film

Lo scorso aprile, Abrams ComicArts ha offerto ai fan un primo assaggio del prossimo progetto del regista. Si tratta di Megalopolis: An Original Graphic Novel di Francis Ford Coppola, romanzo scritto da Chris Ryall e illustrato dall'artista Jacob Phillips, vincitore del premio Eisner.

Lo stesso Coppola ha dato il suo benestare al titolo, affermando che "sperava che il romanzo grafico prendesse il volo con i propri artisti e scrittori, in modo da diventare un compagno del film, piuttosto che una semplice eco. È quello che secondo me Chris, Jacob Phillips e il team di Abrams ComicArts sono riusciti a realizzare". Il libro sarà disponibile dal prossimo ottobre.