Megalopolis: Coppola annuncia un nuovo montaggio del film, con scene inedite e momenti ancora più visionari

Francis Ford Coppola non si arrende: dopo il flop al box office, il regista rilancia Megalopolis con una versione inedita e ancora più surreale, portandolo in tour tra cinema e musica dal vivo.

Un anno fa, Francis Ford Coppola - il regista dietro capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now - presentava Megalopolis, un'ambiziosa epopea di fantascienza che racconta la ricostruzione utopica di una città post-apocalittica da parte di un architetto idealista in lotta con un politico corrotto. Il film, interamente finanziato da Coppola con un investimento personale di 120 milioni di dollari, debuttò al Festival di Cannes tra enormi aspettative... e reazioni decisamente contrastanti.

Distribuito da Lionsgate nella primavera 2025 con una durata di 138 minuti, Megalopolis si è scontrato con un'accoglienza fredda da parte del pubblico, incassando appena 7 milioni di dollari. Dopo poche settimane nelle sale, il film è stato ritirato e i diritti restituiti a Coppola, che ha rifiutato accordi con piattaforme streaming e ha bloccato qualsiasi rilascio home video. Al momento, il film non è disponibile né in DVD né in digitale: le schede online riportano "diritti scaduti".

Una nuova forma per Megalopoli

Ma la storia non finisce qui. A 85 anni, Coppola rilancia con un'idea audace: riportare Megalopolis al pubblico sotto una nuova forma. In collaborazione con Live Nation, il regista ha organizzato una tournée nei principali teatri degli Stati Uniti, con proiezioni speciali accompagnate da musica dal vivo e incontri con il pubblico. La prima tappa si è tenuta nel New Jersey, dove Coppola ha parlato per oltre un'ora, rivelando che intende rimontare il film e "renderlo più strano", reinserendo scene oniriche tagliate dalla versione originale.

Megalopolis: Nathalie Emmanuel, Adam Driver in una scena

"Il film è mio e posso farci quello che voglio", ha dichiarato Coppola durante la serata, sottolineando il desiderio di esplorare ulteriormente le dimensioni più visionarie e simboliche del progetto. Non è ancora chiaro se il nuovo montaggio verrà presentato già durante il tour in corso, ma l'interesse è altissimo: quasi tutte le date hanno registrato il tutto esaurito, e rimangono pochissimi posti disponibili solo in città come Denver, Dallas e San Francisco.

Da oggetto di ironia online a fenomeno cult in divenire, Megalopolis sta lentamente conquistando una nuova aura. Alcuni continuano a considerarlo un'opera fallita, altri iniziano a leggerlo come un possibile capolavoro incompreso. Una cosa è certa: Coppola non ha mai smesso di inseguire il suo sogno cinematografico.