Megalopolis: annunciata la data di uscita in VOD

Megalopolis, l'ultimo film di Francis Ford Coppola, ha finalmente un'uscita in digitale. Il titolo uscirà in VOD il 12 novembre, ovvero quasi 8 settimane dopo il debutto nelle sale. Il film è attualmente proiettato solamente in 50 sale negli Stati Uniti e ha subito una morte molto lenta e dolorosa al botteghino.

stata fissata la data dial, ovvero quasi 8 settimane dopo l'uscita nelle sale. Il film è attualmente proiettato solamente in 50 sale negli Stati Uniti e ha subito una morte molto lenta e dolorosa al botteghino.

La buona notizia è che il pubblico di TikTok potrà finalmente guardare questo film in digitale. Infatti sembra che Megalopolis sia diventato presto un successo enorme sulla piattaforma cinese. Nonostante la tiepida ricezione della critica il film ha sviluppato un intenso seguito di culto su Internet, dove gli utenti hanno condiviso le loro reazioni sconcertate all'epopea di Coppola e in particolare hanno fatto riferimento all'esilarante lettura di Adam Driver della battuta "Go back to the club".

"La città di New Rome deve cambiare, causando un conflitto tra Cesar Catilina (Driver), un artista geniale che cerca di saltare in un futuro utopico e idealistico, e il suo oppositore, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), che rimane impegnato in uno status quo regressivo, perpetuando l'avidità, gli interessi particolari e la guerra di parte. Tra loro c'è Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, il cui amore per Cesar ha diviso la sua lealtà, costringendola a scoprire cosa crede che l'umanità meriti veramente", si legge nella sinossi ufficiale del film.

Megalopolis: Adam Driver e Nathalie Emmanuel in una scena

Megalopolis è interpretato anche da Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman. L'uscita nelle sale americane è prevista per il prossimo 27 settembre, mentre deve ancora essere annunciata una data per l'Italia. Coppola ha scritto, diretto e prodotto di tasca propria Megalopolis, progetto che sta ha sviluppato per oltre 40 anni. Tra i produttori aggiuntivi figurano Barry Hirsch, Fred Roos e Michael Bederman.