Meg Ryan sarà la regista del film Netflix "Lady's Guide to Selling Out"

Il romanzo Lady's Guide to Selling Out diventerà un film prodotto per Netflix e Meg Ryan sarà la regista del progetto.

Meg Ryan sarà la regista del film Lady's Guide to Selling Out scritto da Sally Franson, progetto che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto viene descritto come un mix di Mad Men e Il diavolo veste Prada con al centro una protagonista che cerca di fare carriera e capire chi era.

A Lady's Guide To Selling Out segue una giovane laureata che ottiene un lavoro in una prestigiosa agenzia pubblicitaria. La sua migliore amica pensa che si sia svenduta, ma Casey sostiene di essere semplicemente impegnata a guadagnare il necessario per pagare le bollette e non può evitare di avere buon gusto. Quando si innamora di uno dei suoi autori, la giovane non può più ignorare i propri dubbi sul costo umano del suo sucesso.

La sceneggiatura sarà scritta da Jenny Rachel Weiner e nel team della produzione, oltre a Meg Ryan, ci saranno anche Gary Foster e Russ Krasnoff.

La star di commedie romantiche come C'è posta per te e Harry, ti presento Sally, ha già diretto il film Ithaca, nel 2015, di cui è stata protagonista accanto a Sam Shepherd.