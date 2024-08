Meg Ryan sul lavoro di regista: "Non ci sono le limitazioni che ho dovuto subire come attrice"

Nel corso di una masterclass al Sarajevo Film Festival, Meg Ryan ha parlato della differenze tra il lavoro da regista e quello di attrice. In particolare, ha fatto riferimento al genere delle commedie romantiche, avendone diretta una per la prima volta in carriera con Coincidenze d'amore.

Basato sull'opera teatrale Shooting Star di Steven Dietz, il film segue due vecchie fiamme che, dopo essersi imbattute l'una nell'altra quando i loro voli sono stati cancellati per una tormenta di neve, trascorrono la notte in un aeroporto rivivendo il loro passato.

Ryan, tornata sullo schermo per la prima volta dopo otto anni, ha raccontato che il film - girato in tre settimane con un budget di 3 milioni di dollari - aveva un "livello di difficoltà molto alto", ma ha aggiunto che la sfida era parte di ciò che l'ha convinta a realizzarlo. Su queste pagine potete leggere la recensione di Coincidenze d'amore.

"Quanto riesci a vedere i tuoi limiti come opportunità? Non avevamo un grande budget. Abbiamo girato in 21 notti. Il film doveva avere una certa portata", ha aggiunto. "Abbiamo finito per girare in un museo in Arkansas. Non potevamo controllare le comparse, dovevamo usare persone vere. Tutte queste cose sono state divertenti da capire in un tempo limitato e con un budget limitato".

Harry, ti presento Sally, Meg Ryan: "Fingere un orgasmo con Billy Crystal è stato facilissimo"

Alla domanda sulle opportunità per le donne più mature a Hollywood, la Ryan ha ammesso che ci sono alcune limitazioni nei ruoli femminili dopo una certa età, ma ha aggiunto che queste limitazioni l'hanno spinta a spingere la sua carriera in nuove direzioni.

"Non c'è dubbio che per chiunque sia più anziano, i ruoli sono limitati - per un attore", ha risposto. "Ma questi limiti non esistono per un regista o un produttore. E a un certo punto vuoi solo dire quello che vuoi dire. E a volte non lo puoi fare come attore".