What Happens Later, Meg Ryan ha letto il copione in pandemia:'Mi ha fatto pensare'

Meg Ryan ha raccontato la genesi del suo ultimo progetto cinematografico, il secondo da regista, What Happens Later.

La regina delle commedie romantiche anni '80 e '90, Meg Ryan, è pronta a tornare sul grande schermo con un nuovo film, What Happens Later, ad otto anni di distanza dalla sua ultima incursione sul grande schermo. L'attrice e regista in un'intervista ha raccontato in che modo si è sviluppato il progetto che vedrà presto la luce nelle sale, nel quale recita al fianco di David Duchovny.

"Mi hanno mandato la sceneggiatura, che era una prima o una seconda bozza, basata su un'opera teatrale intitolata Shooting Star. Mi ero appena trasferita in California all'inizio della pandemia ed è stata una grande pausa collettiva, quindi quel copione mi ha fatto pensare a cosa stava succedendo nel mondo, a come fossimo tutti messi sotto un bicchiere. Ho iniziato a lavorarci nel corso di un anno e mezzo la sceneggiatura si è evoluta ed è arrivato David [Duchovny]. Ci siamo conosciuti tramite Zoom e alcune di quelle conversazioni sono entrate nella sceneggiatura".

La collaborazione con David Duchovny

"Non lo conoscevo prima. Ci eravamo incontrati un paio di volte, forse vent'anni fa. Ma ricordavo più di tutti i suoi fantastici lavori come X-Files e Californication. È davvero unico e divertente e tutti pensavamo che sarebbe stato perfetto per il ruolo" ha raccontato Ryan.

L'attrice sembra particolarmente apprezzare il ruolo da regista:"Gran parte del film è realizzato con due ciak. Ne sono orgogliosa. Ho impostato tutto in anticipo in modo che, una volta sul set, fossimo solo io e David a cercare di dire la verità".