Meet Cute, su Prime Video in streaming da oggi

Kaley Cuoco e Pete Davidson si innamorano ripetutamente a causa di una macchina del tempo in Meet Cute, la commedia romantica disponibile in streaming su Amazon Prime Video da oggi 25 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nella nuova commedia romantica diretta da Alex Lehmann, Kaley Cuoco, volto noto di The Big Bang Theory, interpreta Sheila, giovane che fa la conoscenza di gary (Pete Davidson. Quando Sheila e Gary si incontrano, è amore a prima vista, finché non ci rendiamo conto che il loro appuntamento magico non era affatto casuale. Sheila ha una macchina del tempo e la coppia sono è innamorata più e più volte. Ma quando la notte perfetta non è mai abbastanza, Sheila viaggia nel passato di Gary per trasformarlo nell'uomo perfetto.

Meet Cute - Il giorno perfetto: Kaley Cuoco, Pete Davidson in una foto

Meet Cute è stato diretto da Alex Lehmann, che ha dichiarato: "Se avessi una macchina del tempo in questo momento, sarei combattuto. Salto avanti alla nostra data di uscita o torno indietro e rivivo la gioia di fare questo film? Fortunatamente per me, è una decisione che non posso prendere. Sono entusiasta che il pubblico venga travolto da questa corsa romantica e selvaggia in esclusiva su Peacock per l'America". Dopo The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è tornata al successo con la serie HBO Max The Flight Attendant, giunta alla seconda stagione.

