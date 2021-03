Kaley Cuoco su The Big Bang Theory: "Devo la mia carriera alla serie"

Sebbene sia sulla cresta dell'onda grazie a The Flight Attendant, Kaley Cuoco ha dichiarato di dovere la sua intera carriera al successo ottenuto da The Big Bang Theory.

The Big Bang Theory sarà sempre ricordato da Kaley Cuoco come lo show grazie al quale è nata la sua carriera. L'attrice ne ha parlato in occasione di un'intervista con Metro nella quale ha anche fatto chiarezza su una sua presunta "rivalità" con Margot Robbie.

The Big Bang Theory: Kaley Cuoco e Jim Parsons nell'episodio The Hofstadter Insufficiency

Sebbene Kaley Cuoco stia ottenendo un buon successo grazie a The Flight Attendant, per l'attrice è impossibile dimenticare l'importanza che The Big Bang Theory ha avuto sulla sua carriera. La protagonista della serie ha dichiarato: "Ormai nessuno sembra ricordare il fatto che io sia stata in The Big Bang Theory per dodici anni fino a pochissimo tempo fa. Le persone tendono a dimenticare troppo facilmente determinate cose. Però, io devo la mia intera carriera a The Big Bang Theory e non smetterò mai di dirlo".

L'attrice, inoltre, ha continuato: "C'è una percezione errata secondo cui essere collegata continuamente a un tipo ben preciso di personaggio sia un qualcosa di sbagliato. Ma io ho fatto fortuna interpretando la ragazza della porta accanto e a me va benissimo così. Si tratta della cosa migliore che potesse accadermi".

In occasione di una conversazione con Interview Magazine, Kaley Cuoco ha discusso anche del suo rapporto con Margot Robbie e Birds of Prey. L'attrice ha raccontato: "In molti hanno montato la storia di una scarsa simpatia tra me e Margot Robbie. In realtà a me sta un sacco simpatica sebbene non l'abbia mai incontrata. Secondo un articolo, non avremmo voluto condividere il palco al Comic-Con. Nessuno di noi due era presente al Comic-Con, a dire il vero".