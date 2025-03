Medusa, la serie Netflix denunciata da una famiglia reale! Cosa è veramente successo

Ecco perché lo show televisivo del colosso dello streaming è stato preso di mira da alcuni reali prima della messa in onda di pochi giorni fa.

La serie colombiana di Netflix Medusa ha rischiato di non vedere la luce sulla piattaforma streaming per un motivo molto particolare. O meglio, questo è ciò che Netflix ha fatto credere al pubblico colombiano.

Una famiglia reale avrebbe denunciato la serie televisiva sudamericana con protagonista Juana Acosta e le puntate hanno rischiato di non essere mai trasmesse in streaming.

La denuncia nei confronti di Medusa

Peccato che si trattasse di una strategia di marketing. La promozione della serie, che racconta il tentato omicidio di un'imprenditrice di Barranquilla, ha portato la sua intrigante storia nella promozione stessa.

Una scena della serie Netflix Medusa

In aiuto è arrivata l'agenzia Sancho BBDO, che ha costruito un vero e proprio universo narrativo mescolando realtà e finzione. E per rendere più credibile la campagna marketing è stato coinvolto Abelardo De La Espriella, uno tra i più famosi avvocati colombiani.

Il legale ha finto di essere l'avvocato di una famiglia reale che accusava Netflix di aver violato la loro privacy, trasformando la loro storia in una serie televisiva.

Le speculazioni nei confronti di Medusa

L'avvocato, con oltre mezzo milione di follower su Instagram, ha pubblicato un video in cui dichiarava di aver iniziato una battaglia legale contro Netflix, con l'obiettivo di impedire l'uscita della serie il 5 marzo in streaming.

La pubblicazione ha generato un'ondata di speculazioni sui social media, con gli utenti che cercavano in ogni modo di capire quale famiglia reale potesse trovarsi dietro la denuncia nei confronti di Medusa.

Una scena della serie Netflix Medusa

La serie di Netflix, Medusa, include nel cast diversi importanti attori sudamericani come Juana Acosta, Barbara Hidalgo, Manolo Cardona, Danger Carmelo, Sebastian Martinez, Esteban Arco e Carlos Torres.

Medusa è disponibile attualmente sulla piattaforma streaming di Netflix ed è uno degli show in catalogo maggiormente acclamati dell'ultimo periodo. In Italia, per esempio, è al secondo posto tra le serie più viste, subito dopo l'adattamento de Il Gattopardo.