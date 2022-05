Medieval: Ben Foster e Michael Caine nel trailer dell'epica avventura storica

Ben Foster interpreta il leggendario signore della guerra Jan Žižka nel trailer dell'action bellico storico Medieval, che vede nel cast anche il veterano Michael Caine.

Oltre a Ben Foster e Caine, il cast di Medieval include anche Matthew Goode, Sophie Lowe e Til Schweiger.

Medieval, scritto e diretto da Petr Jákl, è incentrato sulle gesta di Jan Žižka, generale Ceco che guidò gli Hussiti nel XV secolo ed è ricordato come eroe nazionale in Repubblica Ceca.

Dopo la morte del suo imperatore regnante, il Sacro Romano Impero sta precipitando nel caos mentre i fratelli in guerra, il re Venceslao di Repubblica Ceca e il re Sigismondo d'Ungheria, combattono per il controllo del trono vacante. L'audace e retto leader mercenario Jan Zizka (Ben Foster) viene assunto da Lord Boresh (Michael Caine) per rapire la potente fidanzata di Lord Rosenberg (Til Schweiger), Lady Katherine (Sophie Lowe), per impedire l'ascesa al potere di Rosenberg insieme al re corrotto Sigismondo. Jan è convinto che i re siano la mano destra di Dio e dovrebbero essere rispettati e seguiti, qualunque cosa accada. Mentre Katherine viene coinvolta in un pericoloso gioco politico tra i monarchi, Jan si innamora del suo forte spirito e della sua dedizione verso il popolo. In un coraggioso tentativo di liberarla, Jan reagisce con un esercito ribelle per combattere la corruzione, l'avidità e il tradimento dilaganti tra coloro che bramano il potere. Il condottiero si rende conto che il destino dell'Impero sarà deciso dal suo amore per Lady Katherine e che il suo destino non è nelle mani dei re, ma in quelle del popolo.