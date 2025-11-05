Mediaset smantella il Grande Fratello poco a poco: via una prima serata, salta anche la striscia quotidiana?

Da grande promessa a flop rumoroso: doveva essere il Grande Fratello del ritorno alle origini, ma per Mediaset si è trasformato nell'ennesima grana. Cominciata già sottotono dal punto di vista dell'Auditel, l'edizione nip condotta da Simona Ventura forse non chiuderà in anticipo, come da più parti si vocifera, ma sta certamente subendo un ridimensionamento in corso d'opera.

Tagli al Grande Fratello: cosa scompare dal palinsesto di Canale 5

Francesca Carrara

Giovedì 6 novembre non ci sarà nessuna prima serata in compagnia della Ventura e dei suoi opinionisti: Mediaset ha infatti cancellato la puntata del giovedì sera, andata in onda per la prima volta la scorsa settimana. I risultati però non sono stati certo incoraggianti: il Grande Fratello è sceso sotto a 13,1 punti di share, appena 1,6 milioni di telespettatori, molto peggio delle puntate precedenti, scese comunque sotto i 2 milioni.

Gli utenti sui social scherzano: in effetti i dati sono buoni per una seconda serata. Cosa non del tutto lontana dalla verità, perchè da settimane ormai Simona Ventura è costretta a iniziare anche dopo le 22:00. Orario giustificato dal successo Auditel de La ruota della fortuna, ma chiaramente una diretta della durata di quasi 4 ore non può cominciare così tardi.

Che sia colpa dell'orario o che sia colpa delle storie poco coinvolgenti, in ogni caso gli ascolti del GF non sono migliorati neppure luendì 3 novembre: 1.893.000 spettatori con il 14.7% di share. E l'ennesimo insuccesso pare stia portando i vertici aziendali a un'altra riflessione: un taglio anche nelle due strisce quotidiane, in onda nel primo pomeriggio su Italia 1 e Canale 5. Al momento si tratta di voci non confermate, nel palinsesto odierno infatti il reality ha trovato spazio su entrambe le reti, alle 13:00 e alle 13:42.

Il Grande Fratello 2025 chiuderà in anticipo?

Valentina Piscopo

L'ipotesi ha preso piede durante la scorsa settimana, e, va detto, non è mai stata smentita dalla rete. I rumor hanno parlato di un Piersilvio Berlusconi furioso con il gruppo di autori, non potendo certo imputare l'insuccesso a Simona Ventura, che, va detto, si sta spendendo moltissimo per lo show.

La scelta degli opinionisti _ Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani - non è stata delle più felici, tanto da rendere necessario l'innesto della più "spietata" Sonia Bruganelli in corso d'opera.

Al momento dunque, le mosse di Canale 5 indicano che, pur davanti all'insuccesso palese, non c'è la precisa volontà di abbandonare il reality a se stesso. Ma le cose a Mediaset, si sa, cambiano molto velocemente, e, se i numeri continueranno a calare, nessuna mossa può essere esclusa.