Mediaset Infinity: arriva Giustizieri privati, la nuova rassegna cinematografica di Violetta Rocks

L'offerta di Mediaset Infinity continua ad arricchirsi con l'arrivo delle nuove rassegne Cinema disponibili gratuitamente: dopo "Amici come loro" promossa dal famoso youtuber Awed, è ora disponibile Giustizieri privati presentata dalla digital content creator Violetta Rocks.

John Wick: Alfie Allen e Michael Nyqvist in una scena del film

Ogni mese entrerà poi a catalogo una nuova rassegna dedicata a un filone tematico specifico. Dalle commedie ai thriller, passando per i grandi classici e per i film dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia, per soddisfare tutti i gusti cinematografici.

"Giustizieri privati" include storie di vendetta avvincenti ed elettrizzanti, come John Wick, primo capitolo della saga di successo con protagonista Keanu Reeves in uno dei ruoli più iconici della sua carriera, e Vendetta, interpretato da Bruce Willis nei panni di William Duncan che, quando sua figlia viene brutalmente assassinata, si fa giustizia da solo e parte alla ricerca di vendetta.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance, una scena del film

Da non perdere anche Io sono vendetta - I Am Wrath, con John Travolta; Ghost Rider: Spirito di vendetta, interpretato da Nicolas Cage; L'ultima alba, con protagonisti Bruce Willis e Monica Bellucci; White Elephant - Codice criminale; e molti altri ancora.