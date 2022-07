Mediaset Infinity: agosto 2022 di grandi novità con film, serie tv e le partite della serie A

Mediaset Infinity amplia la proposta di nuovi contenuti di qualità con film e serie TV, oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta che on-demand : il canale Infinity+ ad agosto 2022 offre le premiere di Una Famiglia Vincente, 7 donne e un mistero e The Batrman con Robert Pattinson.

Da segnalare l'arrivo del reboot di Queer as Folk su STARZPLAY e la partita Juventus-Sassuolo su Juventus TV, valida per il campionato di calcio 2022/2023.

INFINITY+

Ad agosto, su Mediaset Infinity con Infinity+ saranno disponibili in Premiere:

Una Famiglia Vincente - King Richard : dal 5 all'11 agosto

: dal 5 all'11 agosto 7 Donne e un Mistero : dal 12 al 18 agosto

: dal 12 al 18 agosto Sulle Nuvole : dal 19 al 25 agosto

: dal 19 al 25 agosto The Batman: disponibile dal 26 agosto all'1 settembre

The Batman è diretto da Matt Reeves e vede protagonista Robert Pattinson che interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne. Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Barry Keoghan nel ruolo dell'Ufficiale Stanley Merkel; Jayme Lawson è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot.

STARZPLAY

Queer as Folk - disponibile dal 31 luglio

Queer As Folk è una vivace rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies (It's A Sin, Doctor Who), che racconta di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate all'indomani di una tragedia. La serie è interpretata da Devin Way (Grey's Anatomy) nei panni di Brodie, Fin Argus (The Gifted) nei panni di Mingus, Jesse James Keitel (Big Sky) nei panni di Ruthie, CG nei panni di Shar, Johnny Sibilly (Hacks) nei panni di Noah e Ryan O'Connell (Special) nel ruolo di Julian. Quest'ultimo è anche sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie.

MIDNIGHT FACTORY

The Feast - dal 25 agosto

Durante il corso di una sera, una famiglia si riunisce per una sontuosa cena nella ricca casa sulle montagne gallesi. Quando una giovane donna si presenta per servirli come cameriera, le convinzioni e i valori della famiglia verranno rimessi in discussione con conseguenze sempre più terrificanti. Il film è diretto da Lee Haven Jones e interpretato da Annes Elwy (Cadi), Nia Roberts (Glenda) e Julian Lewis Jones (Gwyn).

Fino al 31 agosto sarà possibile attivare un'offerta esclusiva su Mediaset Infinity: i 3 Channels Infinity+, Starzplay e Midnight Factory in un unico pacchetto a 9,99€ al mese, anziché 17,97€; una combinazione di contenuti unica che comprende i film e il grande calcio europeo di Infinity+, le serie TV originali ed esclusive di Starzplay e il cinema horror di Midnight Factory, il prezzo di 9,99€ al mese è valido per i primi 12 rinnovi, al termine dei quali l'offerta si riattiverà in automatico a 12,99€ al mese. È sempre possibile disdire.

JUVENTUS TV

Juventus - Sassuolo - 15 agosto

Inizia la Serie A 2022/2023: i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium la squadra emiliana.

MGM

Rocky Collection: la Rocky Collection sarà disponibile ad agosto sul channel di MGM e includerà i film Rocky Balboa, Rocky, Rocky II, Rocky III, Rocky IV e Rocky V.

Nel film vincitore dell'Oscar Rocky, Sylvester Stallone, nei panni del pugile Rocky Balboa, si presenta con una potenza indimenticabile mentre "resiste fino alla fine" contro il campione mondiale dei pesi massimi Apollo Creed (Carl Weathers).

MOONBUG KIDS

Gestito dall'allegro meccanico Gecko e dai suoi fidati aiutanti robot I Meccanici, il garage si prende cura di tutti i veicoli in città e li fa funzionare senza intoppi.

CRIME+INVESTIGATION PLAY

Il mostro del quadraro - disponibile dall'1 agosto

Estate 1991, Roma, quartiere Quadraro. Scompaiono nel nulla una bambina di 11 anni, Valentina Paladini, e sua nonna Luigina Giumento di 56 anni. Tre anni dopo, precisamente il 3 novembre 1994, non si hanno più tracce anche di Luca Amorese, 14 anni, un ragazzino mulatto chiamato il Pelé del Quadraro perché considerato un fenomeno calcistico. Vengono indagati Elvino Gargiulo e suo figlio Mario, rigattieri del quartiere.

HISTORY PLAY

I megadisastri dell'ingegneria - disponibile dall'1 agosto

Completato nel pieno della crisi Coronavirus, il Ponte di Genova, il Ponte della Rinascita italiana, è il simbolo dell'Italia e di una città che escono da una crisi durata quasi due anni - dal crollo del ponte Morandi alla pandemia del COVID-19. Questa è la storia della migliore ingegneria italiana, dell'architettura al servizio della nazione, e del lavoro di centinaia di operai e ingegneri in condizioni quasi impossibili.

BLAZE PLAY

Food mania con Adam Richman - disponibile dall'1 agosto

Adam Richman famoso per essere stato il presentatore dei programmi TV come Man Vs Food e Man vs Food Nation, conscio del suo know-how gastronomico, visita alcune fabbriche di snack e i locali più fashion dove sono nati piatti storici e tutti quei brand USA che hanno caratterizzato i favolosi anni '80.