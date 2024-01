Mean Girls, Paramount risponde alle critiche online: 'Gli spettatori sapevano che era un musical'

Online si era diffusa l'ipotesi che molti spettatori della nuova versione di Mean girls fossero stati ingannati dai materiali promozionali, non capendo che fosse un musical, ma Paramount ha risposto alle critiche.

La nuova versione di Mean Girls sta arrivando rapidamente a 32 milioni di dollari ai box office americani e Paramount ha commissionato una ricerca per dimostrare che il pubblico era a conoscenza del fatto che si trattava di un musical prima di comprare il biglietto per andare in sala.

Online era infatti stata avanzata l'ipotesi che i materiali promozionali avessero in qualche modo "ingannato" i potenziali spettatori.

La ricerca dello studio

Paramount ha però risposto condividendo i risultati di un questionario diffuso in alcune sale americane che dimostrano come il 75% degli spettatori delle proiezioni di Mean Girls fossero a conoscenza del genere a cui appartiene il film, mentre solo il 16% è uscito dalle sale "deluso" dal genere.

Chris Aronson, responsabile della distribuzione dello studio, ha spiegato a Variety dichiarando: "Non penso ci sia stata qualche sorpresa. Gli spettatori sapevano cosa stavano per vedere. I risultati sono legati alla longevità dell'iconica idea di Tina Fey. La svolta contemporanea ha coinvolto gli spettatori".

Lindsay Lohan appare a sorpresa alla premiere di Mean Girls (FOTO)

I dettagli del film

Il cast del film tratto dal musical di Mean Girls, prodotto da Paramount Pictures, è composto da Angourie Rice, Renée Rapp, Christopher Briney, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Bebe Wood, Avantika Vandanapu, Tina Fey, Jon Hamm, Ashley Park, Jenna Fischer, Busy Philipps, Tim Meadows, Jaquel Spivey, Mahi Alam e Connor Ratfliff.

Il lungometraggio racconta la storia della nuova studentessa Cady Heron (Rice) che viene accolta dal gruppo più popolare della scuola, The Plastics, guidato da Regina George (Rapp) e dalle sue seguaci Gretchen (Wood) e Karen (Avantika). Cady compie però l'errore di innamorarsi di Aaron Samuels (Briney), l'ex fidanzato di Regina, diventando quindi l'obiettivo della vendetta della sua compagna di classe. Cady decide di sconfiggere la "nemica" con l'aiuto degli amici Janis (Cravalho) e Damian (Spivey), dovendo però imparare a rimanere fedele a se stessa mentre affronta la giungla del liceo.

Tina Fey ha scritto la sceneggiatura del film, diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.