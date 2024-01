Mean Girls: il trailer finale del film tratto dal musical

Il musical di Mean Girls è diventato un film e il trailer finale diffuso da Paramount Pictures regala molte sequenze inedite.

Mean Girls tornerà sul grande schermo, questa volta in versione musical, e online è stato condiviso il trailer finale dell'atteso film che debutterà nei cinema americani il 12 gennaio.

Nel video si assiste all'arrivo di Cady Heron, la nuova studentessa che si ritrova alle prese con il gruppo di ragazze più popolari del liceo, guidato da Regina George. La teenager sarà tuttavia messa in disparte dopo il suo avvicinamento all'ex di Regina, Aaron Samuels.

I dettagli del nuovo lungometraggio

Il cast del film tratto dal musical di Mean Girls, prodotto da Paramount Pictures, è composto da Angourie Rice, Renée Rapp, Christopher Briney, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Bebe Wood, Avantika Vandanapu, Tina Fey, Jon Hamm, Ashley Park, Jenna Fischer, Busy Philipps, Tim Meadows, Jaquel Spivey, Mahi Alam e Connor Ratfliff.

Mean Girls, il motivo dell'assenza di Rachel McAdams nello spot reunion

La trama del film

Mean Girls racconta la storia della nuova studentessa Cady Heron (Rice) che viene accolta dal gruppo più popolare della scuola, The Plastics, guidato da Regina George (Rapp) e dalle sue seguaci Gretchen (Wood) e Karen (Avantika). Cady compie però l'errore di innamorarsi di Aaron Samuels (Briney), l'ex fidanzato di Regina, diventando quindi l'obiettivo della vendetta della sua compagna di classe. Cady decide di sconfiggere la "nemica" con l'aiuto degli amici Janis (Cravalho) e Damian (Spivey), dovendo però imparare a rimanere fedele a se stessa mentre affronta la giungla del liceo.

Tina Fey ha scritto la sceneggiatura del film, diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.