Mean Girls: Busy Philipps nel cast del film tratto dal musical

Mean Girls tornerà sugli schermi con un film tratto dal musical andato in scena a Broadway e nel cast ci sarà anche Busy Philipps.

L'attrice ha dimostrato recentemente la sua bravura come cantante in occasione della serie Girls5Eva che la vede protagonista e racconta la storia di una girlband che ha una seconda occasione per ottenere il successo.

Nella nuova versione di Mean Girls l'attrice Busy Philipps avrà la parte di Mrs George, la madre di Regina, che sarà interpretata da Renéee Rapp. Nel film originale il ruolo era stato affidato ad Amy Poehler.

Il film originale era tratto dal libro Queen Bees and Wannabes scritto da Rosalind Wiseman. Tina Fey aveva scritto la sceneggiatura dell'adattamento con star Lindsay Lohan nella parte di Cady Heron, una teenager che si trasferisce in una nuova scuola e cerca di farsi posto nel mondo del liceo, avvicinandosi al gruppo delle ragazze più popolari.

Recensione Mean Girls (2004)

Il musical è stato sviluppato da Tina Fey in collaborazione con Jeff Richmond che ne ha scritto le musiche e Nell Benjamin che ha firmato i testi delle canzoni.

Il cast del film, prodotto per Paramount+, è composto anche da Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Avantika, Christopher Briney, Bebe Wood, Fey, Tim Meadows e Jenna Fischer.

La regia è di Arturo Perez e Samantha Hayne.