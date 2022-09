Me Contro Te - La Famiglia Reale, su Prime Video in streaming da oggi

Me contro te - La famiglia reale, la nuova serie tv con Luigi Calagna e Sofia Scalia, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022.

Me contro te - La famiglia reale, la nuova serie tv con Luigi Calagna e Sofia Scalia, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni. Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie a Madame Cornelia, l'arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa. Assieme a loro i tre nipoti della Regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte, ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione.

Me contro te - La famiglia reale: un'immagine della serie

I Me Contro Te sono da un paio d'anni il vero caso del box office italiano. Dove spesso non sono arrivati i blockbuster americani ci ha pensato Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata a registrare gli incassi più alti del 2021, basta pensare che al suo esordio ha superato i due milioni in cinque giorni. Il duo composto da Sofì e Luì ha replicato gli incredibili numeri del loro primo film, La vendetta del Signor S, che nel 2020 raccolse quasi dieci milioni di euro.