MCU, Gwyneth Paltrow sul mancato ritorno:'Non c'è bisogno di Pepper Potts'

La star MCU Gwyneth Paltrow ha spiegato il motivo per il quale non è più tornata nel franchise.

Interpellata sull'argomento dai propri follower, Gwyneth Paltrow ha spiegato il motivo del suo mancato ritorno nel Marvel Cinematic Universe attraverso una storia su Instagram. Il suo personaggio, Pepper Potts, è apparso nel primo film del franchise, Iron Man, datato 2008.

Dopo Avengers: Endgame, Pepper non è più apparsa nella saga e l'attrice, piuttosto spazientita, non ha usato mezzi termini per raccontare la causa.

"Oh mio Dio, basta urlarmi contro! Semplicemente non l'ho fatto, abbiamo semplicemente smesso perché Iron Man è morto e perché avresti bisogno di Pepper Potts senza Iron Man? Non lo so! Chiama la Marvel e urla contro di loro, non contro di me. Io sono semplicemente seduta qui" ha dichiarato l'attrice.

Tuttavia, Pepper Potts nei fumetti ha una vita sociale nella narrazione che esula dalla presenza o meno di Iron Man e forse anche per questo motivo i fan sono impazienti di saperne di più sulla mancanza del personaggio nelle ultime produzioni Marvel:"Non sono morta, quindi possono sempre chiedermelo" aveva dichiarato in un podcast Paltrow riguardo ad un suo ipotetico ritorno nel franchise.