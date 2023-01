MCU, Gabriel Luna rivuole Ghost Rider: "C'è ancora tanto da dire"

Agli inizi del Marvel Cinematic Universe una serie faceva da ponte tra i film, e in questa serie apparve anche uno dei personaggi più interessanti del catalogo Marvel, Ghost Rider, interpretato da Gabriel Luna. E ora, tra Multiverso e grandi ritorni, l'attore è convinto che vi siano tutte le premesse affinché questo possa riapparire.

La serie in questione era Agents of S.H.I.E.L.D., ovviamente, show ideato da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen per ABC, che ne è stato la dimora per ben sette stagioni (facendone la serie Marvel Television più longeva del MCU prima dell'avvento di Disney+).

In principio più collegata con la storia e i fatti narrati nei film, poi discotasi man mano fino a raccontare le proprie vicende senza quasi tenere conto di questioni di continuità con il grande schermo, Agents of S.H.I.E.L.D. ha avuto più meriti di quanti solitamente gliene vengano attribuiti, e uno di questi è senz'altro l'aver introdotto un personaggio amato come Ghost Rider (Robbie Reyes) nel MCU.

Personaggio che, a detta di molti, incluso il suo interprete Gabriel Luna, dovrebbe farvi ritorno.

"Sapete, penso che il modo in cui ci siamo lasciati... Penserei che sicuramente rimane tanto altro da dire" ha raccontato Luna ai microfoni di Comicbook "Ho amato le reazioni del pubblico. Tutti hanno amato Robbie e il personaggio".

"Se però si restasse a quei dieci episodi e nulla più, sarei comunque completamente soddisfatto di ciò che abbiamo fatto. Siamo riusciti a portare consapevolezza su quel personaggio, a mostrare alle persone un eroe latino-americano con origini messicane, il primo in tv, credo. So che è qualcosa che viene detto spesso, ma penso che le persone si dimentichino facilmente che era il 2016 quando introducemmo Robbie" prosegue l'attore "È un personaggio meraviglioso, e lo adoro. Sarei assolutamente felice di poter continuare [a interpretarlo]".

In precedenza un ritorno del oersonaggio era effettivamente stato programmato con una serie tv dedicata unicamente a Ghost Rider prodotta da Hulu, poi successivvamente cancellata prima che si entrasse ancora in fase di riprese. Con il Multiverso in atto, e dopo aver visto quanto entusiasmo ha generato la ricomparsa sullo schermo di personaggi come il Daredevil e il Kingpin di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, sarà forse davvero possibile rivedere Ghost Rider nel MCU, magari interpretato proprio da Gabriel Luna?