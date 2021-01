Maze Runner - La rivelazione: l'incidente di Dylan O'Bryen è stato incluso nel film

La scena di Maze Runner - La rivelazione in cui Dylan O'Brien si ferì gravemente fu inclusa nella versione finale della pellicola su decisione del regista. La sequenza in questione, girata il 17 marzo 2016, è quella in cui Thomas salta dal finestrino di un'auto in movimento mentre si avvicina al treno in corsa.

Maze Runner - La rivelazione: Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster e Ki Hong Lee in una scena del film

Wes Ball, il regista del film, chiese a O'Brien il permesso di includere la scena del suo incidente nel film, al che Dylan rispose: "Ho bisogno che tu lo faccia, in un certo senso. Sarei più affranto in caso contrario, sarebbe uno spreco imperdonabile secondo me."

O'Brien subì gravissime lesioni quando fu trascinato sotto il veicolo a cui era legato durante le riprese della sequenza del treno. Le sue ferite includevano commozione cerebrale, zigomi e orbite fratturate, ematomi, piccole emorragie e varie lacerazioni.

Maze Runner - La rivelazione: Dylan O'Brien e Thomas Brodie-Sangster in una scena del film

Il recupero fisico dell'attore richiese più tempo del previsto, a causa della gravità delle ferite riportate da O'Brien, il che comportò l'interruzione dell'intera produzione per un periodo di tempo indeterminato. Cast e troupe tornarono sul set nel febbraio 2017, quasi un anno dopo l'incidente.