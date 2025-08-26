Mayim Bialik, star di The Big Bang Theory: “La Disney ha bloccato il reboot di Blossom”

Mayim Bialik, oggi conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Amy Farrah Fowler nella sit-com The Big Bang Theory, conobbe il successo nella prima metà degli anni '90 nella serie Blossom.

Circa cinque anni fa, Bialik era tornata a lavorare con il creatore di Blossom Don Reo per realizzare un possibile revival. Il progetto, purtroppo, è stato bloccato da Disney.

Mayim Bialik conferma il blocco del revival di Blossom

In un post Substack pubblicato nelle scorse ore, l'attrice ha raccontato che i dirigenti Disney hanno bloccato la lavorazione: "Blossom era una proprietà della Disney. Ci siamo rivolti alla Disney quando stavo per iniziare (la sitcom) Call Me Kat e stavo lavorando al game show tv Jeopardy! e semplicemente non avevamo il tempo di sviluppare lo show" ha spiegato Bialik.

"Ma abbiamo provato a bloccarlo velocemente" ha proseguito "Il tempo è scaduto e ho fatto tre stagioni di Call Me Kat, due stagioni come co-conduttrice di Jeopardy! e quando entrambi sono finiti, io e Don non potevamo lasciare andare la possibilità di rivisitare Blossom".

Mayim Bialik con Jim Parsons in una scena di The Big Bang Theory

Nonostante fossero fiduciosi sul progetto, Mayim Bialik e Don Reo hanno dovuto fare i conti con la realtà: "Sfortunatamente, e senza una ragione particolare, ci è stato detto no" ha spiegato Bialik, convinta che Disney abbia sbagliato e sottolineando come la richiesta di ottenere i diritti del programma è stata respinta "Probabilmente non lo sapremo mai (a meno che la Disney o i 20th Century Studios non leggano il mio Substack e si sentano in dovere di intervenire e commentare) perché non ci abbiano permesso di riportare queste bellissime storie alle persone che amano la nostalgia degli anni '90 e che hanno un posto speciale nel loro cuore per Blossom".

Il successo di Blossom negli anni '90

Sit-com in onda su NBC dal 1990 al 1995, Blossom segue le vicende dell'adolescente Blossom Russo (Mayim Bialik), una ragazza italoamericana che cresce in una famiglia composta da un padre musicista divorziato e due fratelli più grandi, Tony, in via di recupero da un periodo di dipendenze da alcol e droghe, e Joey, un classico liceale atletico non troppo brillante.

Blossom può contare sulla sua migliore amica Six LeMeure, famosa per il suo modo di parlare velocissimo e che spesso immagina conversazioni con celebrità.