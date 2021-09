Mayim Bialik spiega perché Neil Patrick Harris non le ha parlato per anni

Mayim Bialik ha spiegato la 'terribile' ragione per cui Neil Patrick Harris non le rivolge più la parola da anni: tutto capitò in occasione di uno spettacolo teatrale.

Nella vita gli amici vanno e vengono ma i ricordi restano indelebili. Attraverso il racconto di un suo ricordo, Mayim Bialik ha raccontato il "terribile" motivo per cui Neil Patrick Harris non le rivolge più la parola da anni.

Neil Patrick Harris e Josh Radnor in una scena dell'episodio Do I Know You? di How I Met Your Mother

In occasione della sua partecipazione al The Late Late Show con James Corden, la protagonista di The Big Bang Theory e conduttrice di Jeopard! ha rivelato il motivo per cui Neil Patrick Harris non le rivolge più la parola da anni. Nel 1997, l'attore prese parte a Rent, spettacolo teatrale scritto da Jonathan Larson. In quell'occasione, tutti quanti applaudirono la performance di Patrick Harris e si lasciarono andare a una standing ovation tranne Mayim Bialik, che ha raccontato: "Insomma, è stato davvero tanto tempo fa. Però, quando il tuo amico è in uno spettacolo e tutti si alzano per applaudirlo e tu dici al tuo ragazzo seduto accanto a te che ti rifiuti di applaudire e vuoi andare via... Beh, quella è una giornata storta!".

L'attrice ha continuato: "E Neil ha puntato il suo sguardo su di me e si è accorto di tutto. Lui è stato fantastico ma l'idea della standing ovation non mi appartiene, ecco spiegato tutto. Però il racconto non finisce qui eh!". Neil Patrick Harris, infatti, si era accorto leggendo il labiale che Mayim Bialik aveva detto al suo fidanzato che non si sarebbe alzata in piedi per applaudire.

Così, l'attore ha chiesto alla sua amica: "Perché hai detto che non ti saresti alzata? Spiegami!". Bialik ha raccontato: "Oddio, è stato davvero terribile. Non sapevo cosa rispondere".

Nel corso degli anni, però, l'amicizia tra i due è migliorata e Neil Patrick Harris ha anche inviato alla protagonista di Call Me Kat un mazzo di fiori: "Non abbiamo parlato per molto tempo. Poi Neil mi ha inviato un mazzo di fiori quando ha saputo che convivevo con questa colpa. Semplicemente, le standing ovation non fanno per me!" ha spiegato Mayim Bialik.