Mayday: tutto sul nuovo film con Ryan Reynolds di cui sono appena iniziate le riprese

Ryan Reynolds non si ferma e dopo Deadpool & Wolverine e IF è già sul set del prossimo film

Mentre tutti stiamo aspettando l'uscita di Deadpool & Wolverine per vederlo finalmente insieme a Hugh Jackman, Ryan Reynolds invece è già sul set del suo prossimo film, Mayday, che lo vedrà al fianco di Kenneth Branagh.

Cosa sappiamo sul film

Il film, che rimane per lo più segreto, sarà diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo dietro Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri.

L'annuncio delle riprese arriva tramite un'immagine del set che mostra una sedia da regista insieme al logo del film appena svelato. I dettagli sulla trama del film rimangono scarsi. Tuttavia, l'immagine mostra almeno un piccolo dettaglio del film d'azione e d'avventura: sembra che il film si svolga in parte in un paese straniero, dato che sia la sedia del regista che l'edificio nella foto riportano scritte in russo.

Chi sono Jonathan Goldstein e John Francis Daley?

Non sono stati annunciati altri casting, ma Mayday ha due nomi di spicco dietro la macchina da presa. Goldstein e Daley dirigeranno da una sceneggiatura scritta da loro stessi, a partire da un soggetto originale. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno per Skydance grazie all'accordo di first-look con Apple. Anche Reynolds, Ashley Fox, Johnny Pariseau e Patrick Gooing produrranno attraverso la casa di produzione Maximum Effort di Reynolds.

Oltre ad aver diretto Dungeons & Dragons, Goldstein e Daley sono noti anche per aver scritto numerosi blockbuster a grande budget. Tra questi, la sceneggiatura dell'iconica commedia Come ammazzare il capo... e vivere felici! della Warner Bros. e il trattamento della storia per il suo sequel, oltre a Spider-Man: Homecoming della Sony, che ha lanciato la carriera di Tom Holland nei panni del supereroe.

I due hanno anche lavorato al soggetto di The Flash per la Warner Bros. Avventurandosi nuovamente nella commedia, Goldstein e Daley hanno anche diretto Game Night - Indovina chi muore stasera? e a Come ti rovino le vacanze sempre per la Warner Bros.