Maya Hawke spiega il motivo per cui fu cacciata da scuola: "Non riuscivo a leggere"

La star di Stranger Things Maya Hawke ha parlato della sua dislessia e ha raccontato di quando fu cacciata da scuola perché non era in grado di leggere.

Maya Hawke l'ha definita un problema ma anche una benedizione: la dislessia. In una recente intervista confessa come ha vissuto gli anni della scuola e quando è stata cacciata via perché non riusciva a leggere.

"Mi ci è voluto molto tempo per imparare a leggere. E ancora adesso ho qualche difficoltà". La figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke Maya Hawke ha raccontato così come è stata "cacciata dalla scuola" da bambina, perché non era in grado di leggere.

Maya Hawke ha aperto il suo cuore e non ha nascosto nulla riguardo alla sua dislessia. Alla domanda sul "soffrire" di dislessia, Maya ha risposto: "Non direi soffrire. Direi che è una delle grandi benedizioni della mia vita, in molti modi. Sono stata cacciata da scuola per non essere in grado di leggere quando ero piccola, e sono andata in una scuola speciale per bambini con difficoltà di apprendimento" - ha detto Maya - "Mi ci è voluto molto tempo per imparare a leggere. Ma la cosa meravigliosa del mondo di oggi è che ci sono così tante opzioni."

"C'è qualcosa nell'aver avuto un limite, riguardo alla mia capacità di scrivere e leggere storie, che mi ha reso ancora più determinata ad amarli, capirli e crescere grazie a loro". Ad esempio, la star di Stranger Things ha già affermato che Jo di Piccole donne le ha dato la "spinta e la passione per perseguire il mio amore per la lettura e la scrittura, anche quando era impegnativa".

"Detto questo, è stato molto difficile" - ha continuato - "Ogni anno che passa, vieni lasciato indietro con un gruppo di lettori sempre più basso. Altri ragazzi lo scoprono e nascono forme di l bullismo. Ma i miei genitori hanno fatto un ottimo lavoro nell'incoraggiarmi a essere creativa."

Nei giorni scorsi Maya Hawke è apparsa a Venezia 77, sul red carpet del Festival e detto, tra le altre cose, che le piacerebbe girare un film con i suoi celebri genitori.