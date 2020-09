Maya Hawke, le foto a Venezia 77: "Girare un film con i miei? Sarebbe magico"

Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, è arrivata a Venezia 77 per presentare il film Mainstream di Gia Coppola ed ha ammesso che per lei, girare un film con i suoi genitori, sarebbe magico.

Come si vede nelle foto qui sopra, sul red carpet veneziano, Maya Hawke è apparsa scintillante nel suo abito Versace in stile sirena impreziosito da cristalli Swarovski ricamati e brillanti applicazioni color oro. Come la maggior parte dei partecipanti al festival cinematografico, Maya ha accessoriato il suo vestito con una maschera complementare. Ha scelto una mascherina con una lucentezza rosata, magari in relazione al suo album di debutto (sì, è anche una cantante), intitolato Blush.

Tra i pochi ospiti americani giunti a Venezia in questa prima settimana di festival c'è anche la giovane attrice statunitense, una delle star più attese, soprattutto dai fan di Stranger Things che hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla nella terza stagione dell'acclamata serie tv. In attesa di tornare sul set insieme a Millie Bobby Brown e compagni, Maya Hawke è arrivata a Venezia 77 per presentare Mainstream, film diretto da Gia Coppola, del quale è protagonista al fianco di Andrew Garfield. In fondo, tra figlie d'arte ci si intende: la regista è la nipote del grande Francis Ford Coppola, Maya è invece figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman. Dalla loro unione non ha ereditato soltanto una bellezza fuori dal comune ma anche un talento recitativo che è ormai sotto gli occhi di tutti.

Una delle domande rivoltale al Lido dal quotidiano Repubblica riguarda proprio i suoi genitori. A chi le chiedeva se le piacerebbe girare un film con loro, Maya Hawke ha risposto: "Sarebbe stupido non farlo. Meryl Streep dice che quando sei sul te con colleghi che conosci da decenni scatta una magia, non bisogna rompere muri per entrare in confidenza. Con i miei c'è una storia di amore, esperienze, rabbia, i nostri talenti brillerebbero insieme. Cerco il tempo ed il progetto giusto".

Insomma, chissà che qualcuno non voglia prendere spunto da questa dichiarazione e proporre quindi un progetto all'attrice e ai suoi genitori che non sono certo gli ultimi arrivati ad Hollywood. Ritornando a parlare di Venezia, Maya Hawke ha raccontato di avere un bel ricordo legato alla Mostra: "Sono venuta qui da bambina, con mio padre per Before Midnight ed anche con mamma. Entrambi amano questo luogo che celebra il cinema fatto in libertà e con pochi soldi".