Stranger Things, la reazione di Ethan Hawke all'aneddoto della figlia Maya: "È successo cinque volte!"

Nel corso di una partecipazione alla puntata di TODAY, la star di Hollywood Ethan Hawke ha commentato un video nel quale la figlia Maya Hawke, star di Stranger Things, racconta un episodio legato ad un fan mentre si trovava in compagnia di suo padre.

Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera da star famosa in tutto il mondo, Ethan Hawke è entrato in una fase inedita della propria vita, in cui la figlia Maya spesso gli ruba la scena anche quando si trovano insieme in un luogo pubblico.

L'aneddoto di Maya Hawke sul fan che ha ignorato Ethan Hawke

Nel corso della puntata di TODAY, a Ethan Hawke è stato mostrato il video in cui Maya racconta una passeggiata vissuta con il padre e interrotta da una persona che li ha fermati e che non era affatto interessata a Ethan Hawke ma alla figlia.

"Mio padre ha detto 'Scusa, oggi non faccio foto'" ha spiegato Maya Hawke. Tuttavia, lo sconosciuto ripose: "Non so chi tu sia, amico. Volevo parlare con Robin". Ethan Hawke, osservando la clip del racconto della figlia ha riso e poi ha risposto che in realtà sua figlia ha minimizzato l'episodio: "In realtà sta facendo la timida, sarà capitato cinque volte".

Il ribaltamento dei ruoli nella famiglia Hawke

L'attore ha spiegato che la fama crescente della figlia è qualcosa di profondamente toccante: "È stata una delle sensazioni più incredibili che abbia mai provato nella mia vita" prima di raccontare che Maya Hawke si è avvicinata all'arte fin da piccola, molto tempo prima di diventare famosa nel ruolo di Robin in Stranger Things.

Ethan Hawke ha ricordato le gite a Broadway, i concerti di Adele e Taylor Swift e le proiezioni di vecchi film francesi. "Ha sempre voluto dipingere, disegnare e scrivere poesie" ha detto, ricordando le gite a Broadway, i concerti di Adele e Taylor Swift e le proiezioni di vecchi film francesi "Ha sempre voluto partecipare a quel dialogo collettivo che è l'arte e vederlo fare ad alto livello facendo parte della sua generazione è una sensazione meravigliosa".