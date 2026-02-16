Stranger Things, Maya Hawke si sposa: reunion del cast alle nozze

Maya Hawke ha scelto il giorno di San Valentino per unirsi in un romanticissimo matrimonio a sorpresa con il cantante Christian Lee Hutson e tra gli invitati non potevano mancare i membri del cast di Stranger Things quasi al completo.

Hawke, che nella serie Netflix dei fratelli Duffer interpreta il personaggio di Robin Buckley, ha sposato il fidanzato musicista in quello che PEOPLE ha descritto come "un matrimonio intimo, con gli sposi circondati da familiari e amici. Ll'attrice, 27 anni, e il musicista, 35 anni, hanno detto "Sì, lo voglio"_ in una cerimonia tenutasi a New York a cui hanno partecipato diverse celebrità, tra cui i genitori di Maya Hawke, Uma Thurman ed Ethan Hawke.

Stranger Things 5: Maya Hawke nel finale

La reunion del cast di Stranger Things

I paparazzi hanno immortalato le star di Stranger Things, tra cui Joe Keery, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink e Natalie Dyer, intervenute per festeggiare il giorno più bello di Maya Hawke. Mancavano all'appello Millie Bobby Brown, Charlie Heaton, David Harbour, Winona Ryder, Noah Schnapp e Jamie Campbell Bower, forse impegnati su nuovi set.

I celebri genitori della sposa, il padre Ethan Hawke e la madre Uma Thurman, erano presenti insieme al fratello minore di Maya, Levon Roan Thurman-Hawke. La madre della sposa, bellissima come sempre, indossava un abito celeste con scarpe abbinate, mentre l'attore di Black Phone, vestito di nero, ha accompagnato la figlia all'altare visibilmente emozionato. Tra le altre star presenti anche l'attore di The White Lotus Sam Nivola e l'attrice Kathryn Newton.

Le foto del matrimonio di Maya Hawke

Maya Hawke è apparsa sorridente ed emozionata mentre percorreva le strade di New York in abito da sposa bianco con volant, cappotto di piume e velo, mentre il neosposo indossava un classico smoking. La cerimonia si è tenuta nella chiesa episcopale di St. George, a Manhattan.

Come si sono conosciuti Maya Hawke e Christian Lee Hutson

Il matrimonio tra Maya Hawke e Christian Lee Hutson arriva quasi un anno dopo la conferma del loro fidanzamento da parte del cantante durante un'intervista. Nel mesi successivi, Maya Hakwe era stata stata fotografata con un anello di fidanzamento con diamante al dito.

La coppia si è conosciuta anni fa durante una collaborazione musicale. Il cantautore, che ha pubblicato tre album coprodotti da Phoebe Bridgers, è apparso nell'album del 2024 di Maya, Chaos Angel.

Nel 2024, l'attrice aveva confermato che i due erano stato amici èer quattro anni prima di legarsi sentimentalmente.

"Non posso che consigliarti caldamente di uscire con i tuoi amici", aveva detto scherzosamente l'attrice. "È il massimo. Ti conoscono. Capiscono che sei un essere umano che ha frequentato altre persone, che ha dei sentimenti... che non è solo un pezzo di carta su cui proiettare l'immagine della fidanzata perfetta. È il massimo sentirsi capiti in questo modo, sentire che qualcuno di cui ti stai innamorando può aiutarti a scrivere una canzone su un periodo in cui eri innamorato di qualcun altro. È davvero fantastico"