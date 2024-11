May December di Todd Haynes doveva essere girato in bianco e nero

May December avrebbe dovuto essere girato in bianco e nero come omaggio a "Persona" di Ingmar Bergman.

Il pluricandidato May December di Todd Haynes è finito proprio ieri nella top ten dei migliori film dell'anno stilata dai Cahiers du Cinéma. Oggi scopriamo qualche dettaglio in più sulla pellicola capolavoro che vede come protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore.

In un'intervista con il grande Ed Lachman, il direttore della fotografia afferma che, prima di essere costretto a rinunciare al film, May December di Todd Haynes avrebbe dovuto essere girato in bianco e nero come omaggio a Persona di Ingmar Bergman.

Le rivelazioni del diretto della fotografia

"Todd e io abbiamo discusso un'idea concettuale completamente diversa - più simile a Persona - e poi lui non è stato in grado di girarlo in bianco e nero, credo, a quel punto. Quindi aveva altre idee su come voleva girarlo. Ma, sapete, a quel punto non ne facevo parte".

May December: Julianne Moore con Natalie Portman in una scena del film

Una versione in bianco e nero sarebbe stata un affascinante esperimento visivo. Il film affronta il tema di un'attrice hollywoodiana (Natalie Portman) che si reca sulla costa del Maine per studiare la controversa donna realmente esistita (Julianne Moore) che dovrà interpretare in un film. Come in "Persona", le identità iniziano a confondersi, la conoscenza di sé, la sessualità e la dualità si scontrano.

Non si può immaginare un progetto di Haynes senza la fotografia sensuale di Lachman. Il duo doveva girare la sua sesta collaborazione con May December, ma Lachman si è rotto l'anca e ha abbandonato il progetto e Christopher Blauvelt lo ha sostituito.

La sinossi completa del film recita: "Venti anni fa dopo che la loro famosa storia d'amore ha attirato l'attenzione della nazione con gli articoli pubblicati sui tabloid, Gracie Atherton-Yu e suo marito Joe (che è più giovane di lei di 23 anni) si ritrovano alle prese con i loro figli gemelli che stanno per diplomarsi al liceo. Quando l'attrice di Hollywood Elizabeth Berry arriva a trascorrere del tempo con la famiglia per capire meglio il carattere di Gracie, che interpreterà in un film, le dinamiche della famiglia vanno in mille pezzi a causa della pressione causata da uno sguardo esterno. Joe, che non ha mai elaborato quello che è accaduto nella sua giovinezza, inizia ad affrontare la realtà della sua vita a 36 anni e con dei figli che stanno già partendo per il college".

Nel frattempo, non si sa ancora nulla sullo stato della prossima gay story ambientata negli anni '30 di Haynes, che Joaquin Phoenix ha abbandonato pochi giorni prima dall'inizio della produzione. Alcuni attori hanno mostrato pubblicamente interesse a sostituire Phoenix.