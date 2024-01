May December, Natalie Portman e Julianne Moore rispondono alle critiche:'La storia non è una biografia'

Natalie Portman e Julianne Moore hanno voluto rispondere alle critiche mosse nei confronti di May December, il film di Todd Haynes liberamente ispirato alla vicenda che coinvolse l'insegnante Mary Kay Letourneau.

Il lungometraggio di Todd Haynes ha preso spunto dallo scandalo sessuale legato a Letourneau, 34 anni all'epoca dei fatti, che nel 1996 si dichiarò colpevole di stupro nei confronti di un ragazzo di 12 anni, Vili Fualaau, con il quale aveva iniziato una relazione. Dopo aver scontato la pena e aver avuto due figli dal giovane, quando uscì dal carcere Letourneau si sposò nel 2005 con Fualaau, nel frattempo divenuto maggiorenne, e dal quale si separò nel 2019. Letourneau è scomparsa nel luglio 2020 a 58 anni.

A The Hollywood Reporer, Fualaau ha dichiarato di essersi sentito_ 'offeso'_ dal film perché ritiene che gli sia stata rubata la storia.

La risposta del cast

Intervistata da Entertainment Tonight, Natalie Portman ha dichiarato:"Mi dispiace molto sentirlo. Non si basa su di loro. Ovviamente, la loro storia ha influenzato la cultura in cui siamo cresciuti e ha influenzato l'idea. Ma sono personaggi di finzione, interpretati in modo splendido da Julianne Moore e Charles Melton. È una storia a sé stante, non è destinata ad essere una biografia. È una storia su questi personaggi quindi è così che l'abbiamo guardata anche noi".

"Todd Haynes è stato sempre molto chiaro quando stavamo lavorando a questo film sul fatto che questa fosse una storia originale" ha ribadito Julianne Moore.

In May December, Natalie Portman interpreta un'attrice di nome Elizabeth che decide di fare visita ad una coppia sposata, Gracie (Julianne Moore) e Joe (Charles Melton), per prepararsi ad interpretare Gracie, protagonista di uno scandalo qualche anno addietro, in un film. May December è stato candidato a quattro Golden Globe.