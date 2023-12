May December per i Golden Globes è una commedia, Charles Melton:'Non mi sembrava divertente quando la giravo'

Com'è ormai prassi da anni anche le ultime nomination ai Golden Globe hanno generato parecchi dubbi per alcune scelte nelle varie categorie, in primis quella riservata alle commedie. In quest'ultima sezione è stato inserito anche May December, il film diretto da Todd Haynes con protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore.

Il film racconta, liberamente ispirato alla vicenda di Mary Kay Letourneau, la storia di un'attrice che viaggia nel Maine per conoscere una donna che in passato è stata al centro di uno scandalo e che dovrà studiare per interpretarla in un prossimo film. Sin dalla trama, May December sembra tutto fuorché una commedia.

Il commento di Charles Melton

Nonostante ciò, il film è stato inserito nella categoria riservata alle commedie e la scelta ha fatto storcere il naso a Charles Melton, uno dei protagonisti del film:"Penso che girandolo non sembrava. Con la scrittura di Samy [Burch] e la regia di Todd [Haynes] non sembrava divertente, è uno script abbastanza complesso. E penso che l'unica cosa che possiamo fare, come artisti, quando facciamo un progetto, per me come attore, sia raccontare la storia del personaggio. Non abbiamo davvero il controllo su come il pubblico riceverà ciò che vedono. E la cosa bella di Todd, una delle molte cose belle, è che presenta questa tavola di cibo per il pubblico, e puoi scegliere cosa prendere. Vedo il pubblico rispondere con risate, trovo che a volte sia più facile ridere che piangere. E l'inquietudine può essere una cosa interessante da guardare".

Oltre alla candidatura quale miglior film commedia o musicale, May December ha ricevuto le nomination anche alla miglior attrice in un film commedia o musicale a Natalie Portman, al miglior attore non protagonista a Charles Melton e alla miglior attrice non protagonista a Julianne Moore.