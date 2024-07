MaXXXine: comparsa denuncia la protagonista: "Mi disse 'Nessuno ti crederà perché sei una nullità'"

In un articolo pubblicato online, James Hunter ha fornito nuovi dettagli sulla sua causa contro la star di MaXXXine Mia Goth, il regista Ti West e la A24, sostenendo che la protagonista lo avrebbe preso a calci in testa mentre recitava come comparsa sul set del film horror.

Nella sua denuncia, Hunter ha affermato di aver informato il secondo assistente alla regia del film che la Goth lo avrebbe quasi calpestato durante una scena in cui doveva sdraiarsi a terra mentre la Goth gli correva accanto. Nella ripresa successiva, Hunter sostiene che la Goth lo avrebbe intenzionalmente preso a calci in testa, provocandogli una commozione cerebrale, e poi lo ha "schernito, deriso e sminuito" quando Hunter è andato in bagno.

In una nuova intervista rilasciata al sito Dread Central, Hunter ha fornito dettagli più specifici sull'accaduto. Sostiene, infatti, che la Goth lo avrebbe seguito fino a un bagno chimico in un'area remota e avrebbe aperto la porta del box che stava usando.

Quando ha cercato di scusarsi per non aver chiuso a chiave la porta, Hunter ha affermato che l'attrice le avrebbe risposto: "Nessuno ti crederà perché non sei nessuno. Vattene dal mio set, bambinone". Hunter afferma di aver scritto immediatamente queste parole per poterle ricordare vividamente. Un avvocato di Hunter ha dichiarato a Variety che la presunta frase di Goth è stata condivisa con il team legale dell'imputato.

Goth, West e A24 hanno tutti negato le accuse di Hunter nei documenti del tribunale. In una dichiarazione fornita per la prima volta a Dread Central, un rappresentante di A24 ha ribadito la posizione dello studio secondo cui le affermazioni di Hunter "semplicemente non sono vere".

La dichiarazione prosegue: "Poiché si tratta di una causa in corso, non possiamo dire di più in questo momento, ma continuiamo a difendere vigorosamente Mia e l'intera squadra di registi da queste accuse estremamente infondate".

Nel frattempo, mentre MaXXXine è già uscito nelle sale americane lo scorso 5 luglio arrivando a incassare circa 8 milioni di dollari (a fronte di un budget estremamente ridotto come tutta la trilogia di cui fa parte), il film debutterà nelle sale italiane il 21 agosto prossimo.