Max Felicitas, proposta indecente a Carmen Di Pietro in diretta a Live - Non è la D'Urso

Il pornodivo Max Felicitas ha incontrato Carmen Di Pietro nella scorsa puntata di Live - Non è la D'Urso e non ha mancato di fare una proposta indecente a colei che è stata il suo primo sogno erotico.

Max Felicitas, giovane ma già abbastanza noto nel mondo a luci rosse, aveva confessato, un po' di tempo fa durante un'intervista, di avere un desiderio: un rapporto a tre con Carmen Di Pietro e Lory Del Santo. E ieri sera Barbara D'Urso ha reso quel sogno un po' più reale, invitando in studio proprio la Di Pietro, che il giovane attore è corso subito ad abbracciare. "Da vicino è incredibile, ho scoperto la mia sessualità grazie a lei e a Lory Del Santo", ha confessato. Prima della proposta che ha fatto sussultare tutto lo studio: "Sono pronto a farle di tutto, anche ora!"

E Carmen Di Pietro? Lei naturalmente si è detta lusingata dalle attenzioni di uomo tanto più giovane, ragion per cui, se Lory Del Santo fosse disposta, la fantasia di Max Felicitas potrebbe anche diventare realtà prima o poi. Lui però, sentendo odore di promessa da marinaio, ha rilanciato: "Ma se lei è da sola posso concentrarmi di più". Tutti basiti, dalla conduttrice alla corteggiata, al pubblico presente, ma Carmen Di Pietro, dopo dei tentennamenti, ha raccolto il guanto di "sfida", accettando un invito a cena: "E allora facciamo sta cena, figlio mio! Però un fiorellino me lo porti?". Siamo certi che il programma del lunedì sera di Barbara D'Urso ci terrà aggiornati su ogni possibile sviluppo.