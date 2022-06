Isola dei Famosi 2022, Carmen di Pietro a Luca Daffrè: “sei il mio toy boy”

Nuovo siparietto tra Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni all'Isola dei Famosi 2022: mentre la showgirl scherza con Luca Daffrè considerandolo il suo toy boy, il figlio le dice che, visto il suo comportamento, organizzerà delle feste a casa con Guendalina Tavassi.

Nella puntata della settimana scorsa del reality di Canale 5, Ilary Blasi ha mostrato a Carmen Di Pietro una clip dove Alessandro si divertiva in discoteca, bevendo circondato dalle amiche di Guendalina. Carmen, per vendetta, in questi giorni ha iniziato a scherzare con Luca Daffrè, facendogli massaggi, flirtando e chiedendogli, su suggerimento di Edoardo Tavassi, di diventare il suo toy boy.

Nella diretta del 13 giugno in studio c'era Alessandro Iannoni: il figlio di Carmen, ex naufrago del reality, appena vista la clip della settimana passata dalla madre e Luca, rivolgendosi a Carmen le ha detto: "Ciao mamma, vedo che ti manco. Da quando hai visto quel cervo sul petto, non ci hai visto più mi sa", riferendosi ai tatuaggi e al fisico di Luca.

Alessandro poi ha colto la palla al balzo: "tu mi stai autorizzando a fare le cose che ho fatto con Guendalina in discoteca anche dentro casa". Carmen disperata ha chiesto aiuto alla Blasi "Ilary per favore mettici la buona parola tu con Alessandro, digli di non portarmi nessuno a casa". Speranza vana, la replica della conduttrice è pronta "non posso promettere niente, mi sa che ci vado anche io a una di queste feste", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity